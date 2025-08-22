Menczer Tamás Facebookon értékelte Magyar Péter nyári „munkáját”:

„Drága Kicsi! Mindenki tudja. Mindenki tudja, hogy te meló helyett ezen a nyáron leforgatod a Cool túra 2-t, vagyis egész nyáron szórakozol. Lássuk, mi minden volt itt már eddig is” – kezdi bejegyzését.

Menczer Tamás Magyar Péternek: Te az elmúlt hónapokat végignyaraltad, a miniszterelnök végigrobotolta a nyarat Fotó: Menczer Tamás/Facebook

„Olaszország és Balaton, elektromos szörf és víz feletti repkedés, sétarepülés, kenutúra, kvadozás, strandröpi, robogózás. Tánc, móka, kacagás. Külön kedvencem volt, amikor a Lincoln kabrióval fuvaroztad Ilikét, szépek voltatok, mint Barbie és Ken. (Mondjuk, az övcsatnál jobb…) Készítettél még pillecukrot, igaz, akkor is remegett a kezed, pedig a pillecukor nem olyan ijesztő. És még arra is szakítottál időt, hogy megismerkedj a napraforgókkal. (Pedig a napraforgót ismerned kellett volna, Peti, hát már óvodában is az volt a jeled.)”

Na, míg te az elmúlt hónapokat végignyaraltad és szórakoztad, nevetséges kamugyűlésekkel álcázva a romantikus kirándulásaidat (Ilikével), addig a miniszterelnök végigrobotolta a nyarat

– emlékeztette Magyar Pétert.

Beindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját, elindította az Otthon Start programot, és az amerikai elnököt is bevonva harcol Magyarország energiabiztonságáért

– folytatta.

„Ami a szenzációs leleplezésedet illeti: ahogy 10 éve minden nyáron, a miniszterelnök idén is Horvátországban tölti a szabadságát. Egy vitorláson. Ezt az MCC feszten idén előre el is mondta. Az állami géppel megint zebráztál. Azt is mondhatnám, ordas kamu. Mint a többi szöveged” – ment elébe Menczer Tamás.

A 80 napos vakációdhoz további jó vergődést kívánok!

– zárta gondolatait.