Menczer Tamás bejegyzésében egy sor költői kérdésen keresztül vont párhuzamot az ukrán államfő és az ukrán hírszerzés tevékenysége között.

Ki irányítja az ukrán kémeket? Zelenszkij. Ki irányítja Tseber Roland Ivanovics ukrán kémet? Zelenszkij. Ha Tseber Roland Ivanovics Tisza-szigetet alapított, akkor valójában ki alapította Tisza-szigetet? Hm?!

– mondta közösségi oldalán Menczer Tamás utalva arra, hogy szerinte a Tisza-sziget létrejöttében is tetten érhető az ukrán állam befolyása.