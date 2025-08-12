Magyar Péter Tisza szigetes kémbarátjáról újabb titokra derült fény

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója újabb titkokra derített fényt Facebook-posztjában Tseber Roland Ivanovicsról, aki Magyar Péter barátja, és a kárpátaljai új Tisza sziget alapítója.
Menczer Tamás a következőket írta Facebook oldalán, Magyar Péter barátjáról:
Zelenszkij megbízható emberét, a Magyarországról kitiltott ukrán kémet, Tseber Roland Ivanovicsot bízta meg a technikai feladatok végrehajtásával.
