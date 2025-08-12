Magyar Péter kémbarátja Kárpátalján alapított Tisza-szigetet

Kárpátalján megalapították a "TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága" nevű civil szervezetet, aminek a vezetője és kapcsolattartója is Tseber Roland Ivanovics, Magyar Péter közeli ismerőse, akit kémtevékenység gyanúja miatt nemrég kitoloncoltak Magyarországról - jelentette hivatalos dokumentumokra hivatkozva a Mandiner.

Magyar Péter kémbarátja Tisza-szigetet alapított Kárpátalján

A Mandiner beszámolója szerint a szervezetet 2025. április 29-én, az Ungvártól mintegy négy kilométerre, délnyugati irányban található Minaj településen jegyezték be. A hivatalos dokumentáció szerint a szervezetben minden tisztséget Tseber Roland visel, aki az ukrán politikai és katonai élet ismert szereplője: a kárpátaljai katonai közigazgatás magas rangú tisztje, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, valamint a Volodimir Zelenszkij által alapított Nép Szolgája párt tagja.

A nyilvánosan elérhető adatok alapján a "TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága" társadalmi tevékenységet fejt ki. Hogy ez pontosan, mit jelent, azt egyelőre nem tudni.

Tseber Roland Ivanovics bejegyezte a kárpátaljai Tisza-szigetet

Magyar Péter szoros baráti kapcsolatot ápol Tsever Roland Ivanoviccsal

A Tisza-sziget megalapítása azért fontos fejlemény, mert Tseber Roland Ivanovics központi figurája volt az ukrán kémbotránynak. Nemzetbiztonsági okokból már 2024 őszén kiutasították Magyarországról. Tseber vélhetően azóta beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll.

Fontos továbbá, hogy Tseber szoros, baráti kapcsolatot ápol Magyar Péterrel. A Tisza Párt elnökének ukrajnai látogatásain személyesen kísérte, közös képeik és bejegyzéseik rendszeresen felkerültek az internetre, gyakran „Peter Madyar”-ként emlegetve őt és kiemelve elkötelezettségét Ukrajna uniós tagsága mellett.

Rengeteg közös fotó készült Tseberről és Magyarról

Magyar Péteren túl Tseber kapcsolati hálója a magyar ellenzék számos ismert politikusát is lefedi: fotókon és találkozókon szerepelt Márki-Zay Péterrel, Mesterházy Attilával, Bedő Dáviddal és Karácsony Gergellyel is, utóbbit nyilvánosan „Ukrajna nagy barátjának” nevezte.

A magyar baloldal prominens szereplői és Tseber Roland

Emellett Tseber közös képet osztott meg Kirilo Budanovval, az ukrán katonai hírszerzés vezetőjével, ami tovább erősítette a titkosszolgálati kapcsolatról szóló feltételezéseket.