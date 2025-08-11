Dömötör Csaba: újabb pinokkiós gyöngyszem

Manfred Weber a Néppárt elnöke, frakcióvezetője. Nyíltan vállalta, hogy támogatja az általános sorkatonai szolgálatot, a hadkötelezettség irányába haladást. Egyik interjújában azt mondta a fiataloknak szabadon kell dönteniük arról, hogy milyen szolgálatot akarnak teljesíteni. Ahelyett ügye bár, hogy arról dönthetnének akarnak-e katonának állni…

Fotó: Balogh Zoltán

Mindezt letagadják és a béke emberének akarják beállítani Manfred Webbert. Magyar Péter is ezen dolgozik. Erre világított rá Dömötör Csaba legújabb vidójában.

Újabb pinokkiós gyöngyszem. Manfred Weber cáfolja Magyar Pétert. Csak azt nem tudom, miért gondolják mindig azt, hogy ha valami nem Magyarországon hangzik el, akkor le lehet tagadni - szól Dömötör Csaba posztjában.