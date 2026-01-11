„A szívünk megszakad...” – A föld nyelte el, nyomtalanul eltűnt Rostás Oszkár

Ahogy azt korábban a Bors megírta, január 7-én hajnalban látták utoljára az eltűntként nyilvántartott 18 éves Rostás Oszkárt, a sárospataki vasútállomás környékén. A fiatal azóta sem adott életjelet magáról, a telefonján elérhetetlen, a családja pedig kétségbeesetten keresi. Az ügyet nehezíti, hogy az elmúlt napokban több egymásnak ellentmondó információ és téves bejelentés is érkezett az eltűnésével kapcsolatban.

Oszkár sem telefonon, sem Messengeren nem érhető el. A családja szerint teljesen eltűnt (Fotó: Eltűnt Személyek Keresése / Facebook)

A család elmondása szerint az utóbbi időben több bejelentés is érkezett, amelyek szerint Oszkárt Pácinban látták az eltűnése után. A hozzátartozók ezeket a bejelentéseket saját maguk is próbálják ellenőrizni, ám a bizonytalanság napról napra egyre elviselhetetlenebb a számukra.

Térfigyelő kamera rögzítette utoljára az eltűnt fiút

Oszkárt az eltűnése napján egy térfigyelő kamera is rögzítette. Tudomásunk szerint az édesanyját hívták be a rendőrségre, ahol az anyuka egy felvételen egyértelműen felismerte a fiát. Ez a jelenlegi utolsó, biztos információ a fiú hollétéről.

A szívünk megszakad, hogy még mindig nincs semmi információ. Az egész családunk megrendült

– árulta el lapunknak Vivien, Oszkár hozzátartozója.

Hol volt Oszkár az eltűnése előtt?

Oszkár az eltűnése előtt egy sátoraljaújhelyi családnál tartózkodott. Az ott élők állítása szerint hajnal 5 óra körül távozott az ingatlanból, majd ezt követően rögzítették a térfigyelő kamerák a sárospataki vasútállomás környékén. A családja szerint az eltűnés óta többször is kaptak olyan telefonhívásokat, amelyek később alaptalannak bizonyultak. Egy ilyen bejelentés szerint Oszkárt a sárospataki tengerszemnél találták meg holtan.

Azonnal autóba ültünk többen, rendőri kísérettel mentünk a helyszínre, turisták is voltak ott, de semmit nem találtunk

– mondta Vivien.

A hozzátartozók eddigi próbálkozásai sikertelenek voltak, továbbra is keresik Oszkárt (Fotó: Eltűnt Személyek Keresése / Facebook)

„Mintha elnyelte volna a föld”

Vivien szerint felfoghatatlan számukra, ami történt:

Nem értjük, miért nem jelentkezik, ha életben van! Ilyet még soha nem láttunk, hogy valakit így elnyeljen a föld, és senki ne tudjon róla semmit.

A hozzátartozók szerint Oszkár eltűnése előtt semmi nem utalt arra, hogy el akarna tűnni vagy bajban lenne.

Nem tudjuk, mi vagy kik állhatnak az öcsém eltűnése mögött. Lehet, hogy történt vele valami, vagy valaki tud róla, csak nem szól. Vajon meglesz valaha?

– zárta szavait kétségbeesetten.