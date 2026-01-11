„A szívünk megszakad...” – A föld nyelte el, nyomtalanul eltűnt Rostás Oszkár
„Mintha elnyelte volna a föld” – mondja a családja a 18 éves fiúról, akit már napok óta hiába keresnek Sárospatak környékén. A családja szerint azonban valaki biztosan tudja, mi történt az eltűnt fiúval.
Ahogy azt korábban a Bors megírta, január 7-én hajnalban látták utoljára az eltűntként nyilvántartott 18 éves Rostás Oszkárt, a sárospataki vasútállomás környékén. A fiatal azóta sem adott életjelet magáról, a telefonján elérhetetlen, a családja pedig kétségbeesetten keresi. Az ügyet nehezíti, hogy az elmúlt napokban több egymásnak ellentmondó információ és téves bejelentés is érkezett az eltűnésével kapcsolatban.
A család elmondása szerint az utóbbi időben több bejelentés is érkezett, amelyek szerint Oszkárt Pácinban látták az eltűnése után. A hozzátartozók ezeket a bejelentéseket saját maguk is próbálják ellenőrizni, ám a bizonytalanság napról napra egyre elviselhetetlenebb a számukra.
Térfigyelő kamera rögzítette utoljára az eltűnt fiút
Oszkárt az eltűnése napján egy térfigyelő kamera is rögzítette. Tudomásunk szerint az édesanyját hívták be a rendőrségre, ahol az anyuka egy felvételen egyértelműen felismerte a fiát. Ez a jelenlegi utolsó, biztos információ a fiú hollétéről.
A szívünk megszakad, hogy még mindig nincs semmi információ. Az egész családunk megrendült
– árulta el lapunknak Vivien, Oszkár hozzátartozója.
Hol volt Oszkár az eltűnése előtt?
Oszkár az eltűnése előtt egy sátoraljaújhelyi családnál tartózkodott. Az ott élők állítása szerint hajnal 5 óra körül távozott az ingatlanból, majd ezt követően rögzítették a térfigyelő kamerák a sárospataki vasútállomás környékén. A családja szerint az eltűnés óta többször is kaptak olyan telefonhívásokat, amelyek később alaptalannak bizonyultak. Egy ilyen bejelentés szerint Oszkárt a sárospataki tengerszemnél találták meg holtan.
Azonnal autóba ültünk többen, rendőri kísérettel mentünk a helyszínre, turisták is voltak ott, de semmit nem találtunk
– mondta Vivien.
„Mintha elnyelte volna a föld”
Vivien szerint felfoghatatlan számukra, ami történt:
Nem értjük, miért nem jelentkezik, ha életben van! Ilyet még soha nem láttunk, hogy valakit így elnyeljen a föld, és senki ne tudjon róla semmit.
A hozzátartozók szerint Oszkár eltűnése előtt semmi nem utalt arra, hogy el akarna tűnni vagy bajban lenne.
Nem tudjuk, mi vagy kik állhatnak az öcsém eltűnése mögött. Lehet, hogy történt vele valami, vagy valaki tud róla, csak nem szól. Vajon meglesz valaha?
– zárta szavait kétségbeesetten.
Édesapja is üzent az eltűnt fiúnak.
Drága egyetlen fiam, Oszkár! Nagyon szeretlek. Kérlek, gyere haza, nagyon várunk!
– üzente megtörten id. Rostás Oszkár, a fiú édesapja.
Az ügyben a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság rendelte el a körözést, amely a Police.hu oldalán is megjelent. A hatóságok jelenleg is vizsgálják Oszkár eltűnésének körülményeit.
Lapunk az ügy súlyosságára való tekintettel felvette a kapcsolatot a Spider Mentőcsoporttal is, akik már beszéltek a családdal. Tudomásunk szerint a közeljövőben keresőkutyákkal is megkezdhetik a kutatást.
Oszkár személyleírása
A 18 éves Rostás Oszkár kb. 170 centiméter magas, testsúlya körülbelül 85 kilogramm.
Ismertetőjegyei:
- kereszt tetoválás a mellkasán
- tetoválás a kezén
- Eltűnésekor fekete cipőt, fekete nadrágot, fehér pulóvert viselt, amelyen egy fehér csík található, valamint egy famerkabát volt rajta.
Segítsünk együtt megtalálni Oszkárt!
Ha bárki látta Rostás Oszkárt, vagy bármilyen információval rendelkezik az eltűnésével kapcsolatban, kérjük, jelentkezzen a rendőrségen, vagy hívja a családját a 06 70 232 9522 telefonszámon!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre