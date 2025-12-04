Aggasztó: eltűnt egy 15 éves lány a XXI. kerületből, kétségbeesetten keresik a rendőrök
A rendőrség a lakosság segítségét kéri.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó B. Emma Vanessza ügyében.
A rendelkezésre álló adatok szerint a 15 éves lány 2025. december 3-án a délutáni órákban XXI. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.
B. Emma Vanessza körülbelül 160 centiméter magas, barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete alapon piros feliratos pulóvert és fehér színű, rózsaszín mintájú sportcipőt viselt.
Az eltűnt 15 éves lányról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki B. Emma Vanessza tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
