Nagy a baj: eltűnt egy anya és két gyermeke Budapesten
Körözést adott ki a rendőrség. Aggasztó: eltűnt egy anya és két gyermeke.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 01210-157/721/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó F. Annamária, H. Ferenc Dzsúlió és H. Mirella ügyében. Eltűnt egy anya a két gyermekével. A rendelkezésre álló adatok szerint a 27 éves anya, 9 éves fia és 6 éves lánya egy XXI. kerületi buszmegállóból ismeretlen helyre távoztak. A rendőrök jelenleg is keresik őket.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri: eltűnt egy anya és két gyermeke
F. Annamária körülbelül 155 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete hajú, jobb alkarján egy végtelent szimbolizáló jel tetoválás látható. H. Ferenc Dzsúlió körülbelül 125 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid, fekete hajú. H. Mirella körülbelül 115 centiméter magas, hosszú, barna hajú. A keresett személyek teljese neve és fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Farkas Annamária, Horvát Ferenc Dzsúlió és Horvát Mirella tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre