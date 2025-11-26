Nagy a baj: eltűnt egy anya és két gyermeke Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 01210-157/721/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó F. Annamária, H. Ferenc Dzsúlió és H. Mirella ügyében. Eltűnt egy anya a két gyermekével. A rendelkezésre álló adatok szerint a 27 éves anya, 9 éves fia és 6 éves lánya egy XXI. kerületi buszmegállóból ismeretlen helyre távoztak. A rendőrök jelenleg is keresik őket.

Eltűnt egy anya és két gyermeke Budapesten (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

A rendőrség a lakosság segítségét kéri: eltűnt egy anya és két gyermeke

F. Annamária körülbelül 155 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete hajú, jobb alkarján egy végtelent szimbolizáló jel tetoválás látható. H. Ferenc Dzsúlió körülbelül 125 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid, fekete hajú. H. Mirella körülbelül 115 centiméter magas, hosszú, barna hajú. A keresett személyek teljese neve és fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.