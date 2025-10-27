RETRO RÁDIÓ

Meseszép nevű kislányt keresnek a budapesti rendőrök

A tini a XV. kerületből tűnt el. A meseszép nevű kislányt jelenleg is keresik a rendőrök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.27. 07:45
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság 01150-157/439/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó, 16 éves K. Larissza ügyében. A meseszép nevű kislány 2025. október 25-én a reggeli órákban a XV. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

Meseszép nevű kislányt keresnek a budapesti rendőrök, rendőrség, keresés, helyszínelés
Meseszép nevű kislányt keresnek a budapesti rendőrök: a XV. kerületből tűnt el Larissza (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Meseszép nevű kislány megtalálásában kéri a rendőrség a lakosság segítségét

K. Larissza körülbelül 170 centiméter magas, barna szemű és hosszú barna hajának a vége vörösre festett. Eltűnésekor piros kapucnis télikabátot, kék farmernadrágot, fehér edzőcipőt és lila hátizsákot viselt. K. Larissza fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki K. Larissza tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

 

 

