Eltűnt egy 17 éves lány a XV. kerületből - Látta valaki?

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság 01150-157/424/2025. körözési számon eljárást folytat az eltűnt T. Nikolett ügyében.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 17 éves lány 2025. október 12-én egy budapesti gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

T. Nikolett körülbelül 154 centiméter magas, vékony testalkatú, barna, hullámos haja van – írja a rendőrség.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Tóth Nikolett tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Az eltűnt T. Nikolett fényképét ITT lehet megtekinteni.