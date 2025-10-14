A szomszédok riasztották a hatóságokat: holtan találták az anyát és lányát

Felfoghatatlan tragédia: holtan találták az anyát és lányát Brazíliában, Rio de Janeiróban. A helyi hatóságok a 15 éves Miana Sophya Santos és a 33 éves Lidiane Aline Lorenco halála miatt azonnal nyomozást indítottak, miután október 10-én, pénteken a szomszédok bejelentést tettek a lakásból kiáradó szag miatt, a hatóságok emberei pedig az épületbe bejutva megtalálták a két holttestet.

Holtan találták az anyát és lányát, a rendőrség nyomozást indított Fotó: Unsplash/Képünk illusztráció

Holtan találták az anyát és lányát, rengeteg a kérdőjel

Lidiane influenszerként dolgozott, több tízezren követték az általa megosztott tartalmakat. Lidiane holttestét a hálószobában, Mianáét pedig a nappaliban találták meg. A Rio de Janeiró-i rendőrség közleménye szerint egyelőre nem derült ki, mi vezetett az anya és lánya tragikus halálához, de a nyomozás folyamatban van.

Lidiane az influenszerkedés mellett modellkedett is, miközben orvostanhallgatói tanulmányait végezte, pár éve költözött a híres brazil városba Santa Cecíliából. Lányával együtt ott helyezik majd őt örök nyugalomra – írja a TheSun.