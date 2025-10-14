RETRO RÁDIÓ

A szomszédok riasztották a hatóságokat: holtan találták az anyát és lányát

A rendőrség vizsgálja a halálesetek körülményeit. Szívszorító, holtan találták az anyát és lányát a lakásban.

Megosztás
Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.10.14. 19:30
tragédia Brazília holttest

Felfoghatatlan tragédia: holtan találták az anyát és lányát Brazíliában, Rio de Janeiróban. A helyi hatóságok a 15 éves Miana Sophya Santos és a 33 éves Lidiane Aline Lorenco halála miatt azonnal nyomozást indítottak, miután október 10-én, pénteken a szomszédok bejelentést tettek a lakásból kiáradó szag miatt, a hatóságok emberei pedig az épületbe bejutva megtalálták a két holttestet.

Holtan találták az anyát és lányát .
Holtan találták az anyát és lányát, a rendőrség nyomozást indított Fotó: Unsplash/Képünk illusztráció

Holtan találták az anyát és lányát, rengeteg a kérdőjel

Lidiane influenszerként dolgozott, több tízezren követték az általa megosztott tartalmakat. Lidiane holttestét a hálószobában, Mianáét pedig a nappaliban találták meg. A Rio de Janeiró-i rendőrség közleménye szerint egyelőre nem derült ki, mi vezetett az anya és lánya tragikus halálához, de a nyomozás folyamatban van.

Lidiane az influenszerkedés mellett modellkedett is, miközben orvostanhallgatói tanulmányait végezte, pár éve költözött a híres brazil városba Santa Cecíliából. Lányával együtt ott helyezik majd őt örök nyugalomra – írja a TheSun.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu