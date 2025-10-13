Gyászolnak a rajongók, gyilkosság áldozata lett a népszerű streamer

Összetűzésbe keveredett egy "VIP rajongójával" a népszerű Yoon Ji-ah streamer és TikTokker, az életébe került, gyilkosság áldozata lett. A húszas éveiben járó fiatalra ugyanis holtan találtak rá, testén fojtogatásra és zúzódásra utaló nyomokkal. A rendőrség a tragédia miatt nyomozást indított és mint kiderült, Yoont utolsó élő közvetítését követően mindössze fél órával ölték meg.

Gyilkosság áldozata lett a streamer. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Ezért lett gyilkosság áldozata

Gyilkosa egy ötvenes éveiben járó férfi volt, aki csak Choi néven hivatkozott magára, és a nő streamjeinek egyik „VIP” támogatója volt. Állítólag mintegy 100 millió wont, több mint 23 millió forintot adományozott neki Black Cat álnéven. Indítéka pedig az volt, hogy emiatt komoly adósságba került és az otthonát is elárverezték, ami miatt rábeszélte Yoont, hogy közös üzletbe kezdjenek, azonban a fiatal ezt abba akarta hagyni, miután Choi követelőzővé és irányítóvá vált.

A tragédiát néhány biztonsági kamera is rögzítette. Ezeken először az látható, hogy Choi térden állva könyörög Yoonnak, majd erőszakkal elviszi. Ezt követően Choit egy nagy bőrönddel látták, amivel nyolc különböző helyen állt meg, mígnem végül a Muju-hegységben hagyta azt. Ott találták meg később Yoon holttestét írja a LadBible.