Ez lesz az új trend? Több ezer ember szeme láttára szült meg egy nő

Egy austini nő, Fandy, aki összesen 370 ezer követővel rendelkező streamer - azaz, élő videókat közvetít -, egészen új területre tévedt, amikor élő adásban mutatta be a szülését.

Élő közvetítésben szült meg az influenszer, több ezer néző követte figyelemmel / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Élő közvetítésben hozta világra a gyermekét

Fandy a napokban, október 8-án tett közzé egy posztot az X-en (korábban Twitter) arról,hogy elfolyt a magzatvize, és élőben fog jelentkezni a Twitchen, ami egy streamingszolgáltató. A nő ezt követően nem a kórházból közvetítette az eseményeket, ugyanis otthonszülést terveztek, így két szülésznő, a férje és a barátaik társaságában zajlott le a szülés.

Bár felmerült az aggodalom, hogy akár 24 óráig is eltarthat, mire megszületik a kicsi, a baba, egy Luna Rose nevű kislány, végül közel nyolc óra elteltével, makkegészségesen jött a világra. A közvetítés ideje alatt a nézők száma meghaladta a 30 ezret, akik jókívánságaikkal, tréfáikkal és kritikai megjegyzéseikkel vegyesen követték figyelemmel Fandy azon döntését, hogy egy ilyen eseményt élőben közvetít. Talán a legnagyobb meglepetést az okozta, amikor a Twitch vezérigazgatója, Dan Clancy jelent meg a chatben, gratulált Fandynak, és megerősítette, hogy a közvetítés nem sértette a platform szabályzatát.

Az élő közvetítés felvétele eddig több mint 637 ezer megtekintést ért el, és számtalan új feliratkozót is bevonzott Fandy számára. Egy Instagram-posztban a nő később megvédte a döntését a szülés közvetítéséről, azzal érvelve, hogy semmiben sem különbözik más dokumentált szülésektől: „…csak élő formátumban történt, amely bemutatta a szülés teljes folyamatát, beleértve a csúnyább és kevésbé kellemes részeket is.”

Fandy hangsúlyozta, hogy minden biztonsági óvintézkedést megtett, és visszautasította azokat a rosszindulatú feltételezéseket, hogy mindez csupán egy trükk lett volna a feliratkozók számának növelésére vagy a pénzkeresésre - számolt be róla a Metro.

Így egy örök emléket hoztam létre, amit soha nem fogok elfelejteni

- jelentette ki Fandy.