Megrázó fejlemények a magyar főúton történt balesetről: egy ember meghalt

Busszal ütközött egy személyautó Jászberény külterületén hétfőn, a balesetben egy ember meghalt - közölte az Országos Mentőszolgálat és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MTI-vel.
Kisnémet Tamás, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes szóvivője azt mondta: reggel egy személyautó a 32-es főút 21-es kilométerénél megcsúszott, majd a szemközti sávban összeütközött egy busszal.
A kocsi sofőrjét a helyszínre érkező jászberényi hivatásos tűzoltók szabadították ki a roncsból
- közölte.
Hozzátette: az úttestre nagy mennyiségű üzemanyag és kenőanyag került, ezért szükségessé vált az útkezelő beavatkozása is. A tömegközlekedési jármű 18 utasát egy másik busszal szállították tovább. A műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes egészében lezárták - tájékoztatott.
A helyszínen a mentők egy férfi halálának tényét állapították meg - közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI-vel.
