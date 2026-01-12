RETRO RÁDIÓ

Brutális karambol: egymásba hajtott egy autó és egy busz, megbénult a forgalom

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A buszon tizennyolcan utaztak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.12. 06:14
Módosítva: 2026.01.12. 06:17
Összeütközött egy személygépkocsi és egy autóbusz Jászberény külterületén, a 32-es főút 21-es kilométerénél. A buszon tizennyolc, az autóban egy ember utazott. A jászberényi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.

A buszon tizennyolcan utaztak. A hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.

 

 

