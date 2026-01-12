Brutális karambol: egymásba hajtott egy autó és egy busz, megbénult a forgalom

Összeütközött egy személygépkocsi és egy autóbusz Jászberény külterületén, a 32-es főút 21-es kilométerénél. A buszon tizennyolc, az autóban egy ember utazott. A jászberényi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.

A buszon tizennyolcan utaztak. A hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.