Miközben Nyugat‑Európát megbénította a tél, addig Magyarországon zavartalan a közlekedés

Míg Nyugat‑Európa városai a hó, jég és tomboló szél miatt teljesen megbénultak, Franciaországban például százak maradtak áram nélkül, az Egyesült Királyságban pedig leállt a metró- és a vonatközlekedés, addig Magyarországon minden rendben: az utak tiszták, a járdák járhatóak, a közlekedés zavartalan, és a hóellenes gépezet folyamatosan dolgozik. Míg a kontinens nyugati fele káoszban fuldoklik, nálunk a tél inkább nyugalom, nem rémálom.

Hó Hollandiában: Eindhoven reptere éppen hókáoszban fuldoklik (Fotó: NurPhoto via AFP)

Nyugat-Európa a hó és jég birodalmává változott

Vihar, hó és jég – bajban Nyugat-Európa! Az öreg kontinenst nem kíméli az időjárás: a Storm Goretti névre keresztelt, orkánerejű vihar erőteljes havazást, hatalmas szélvihart, jégtakarót és masszív káoszt hozott az országokban. Több helyen soha nem látott viharjelzéseket adtak ki, és az extrém időjárás mindent felülírt.

Franciaországban több mint 380 000 háztartás maradt áram nélkül, főleg Normandia, Bretagne és Île‑de‑France régiókban. A hatalmas, 150–213 km/h feletti széllökések leszakították a vezetékeket, és fákat döntöttek ki.

Az Egyesült Királyságban 57 000 háztartás maradt áram nélkül, és vészjelzések sora van érvényben Skóciában, Walesben és Anglia középső részein.

Közlekedési káosz, iskolabezárások, leálló szolgáltatások

Miközben nálunk az utak tiszták és járhatóak, addig nyugaton a közlekedés totálisan megbénult. Repülőjáratok százait törölték a francia és belga reptereken a hó és jég miatt, utasok ezrei rekedtek a terminálokon.

A vasúti közlekedés szünetel: a francia SNCF vasúttársaság több vonalon leállította a forgalmat, mert a hó és a kidőlt fák ellehetetlenítették a közlekedést.

Utazási tilalmak és lezárt utak: az Egyesült Királyságban a főbb autóutakon is káosz volt, több szakaszon torlódások, balesetek és hótorlaszok nehezítették a közlekedést.

Iskolák zárva: több száz iskola bezárt Skóciában és Anglia más részein, mivel a havazás és a jég reggelre életveszélyessé tette az utakat.

Nem csak kényelmetlenség: konkrét életveszély!

Az időjárás következtében több halálos baleset is történt a kontinensen. A rendkívül alacsony hőmérséklet és a jégpáncál borította utak okoztak súlyos közúti baleseteket Németországban és Franciaországban. Ráadásul a vihar miatt a vízellátás is bizonytalanná vált egyes térségekben, például Sussex és Kent településein, ahol több ezer háztartás maradt részlegesen vagy teljesen víz nélkül.