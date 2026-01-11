RETRO RÁDIÓ

Operatív törzs: senki ne induljon útnak ott, ahol narancs riasztás van érvényben hófúvás miatt

Jelenleg is másodfokú, narancs riasztás van érvényben.

„Jelenleg is másodfokú, narancs riasztás van érvényben hófúvás veszélye miatt az északnyugati országrészben, ezért, aki teheti, ne induljon útnak az érintett területeken” – mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján, Budapesten.

2026.01.07 Budapest / Havazás / Hó
Hófúvás miatt adtak ki figyelmeztetést / Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

Ez hangzott el a sajtótájékoztatón

Mukics Dániel tűzoltó alezredes a HungaroMet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, hogy Veszprém, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom vármegyére vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt.

 

Jelenleg elzárt település és útszakasz nincs

– tájékoztatott, hozzátéve, hogy szombaton balesetek miatt ideiglenesen félpályás útlezárások voltak az M1-es és az M6-os autópályán. 

Jelenleg sehol sincs érvényben súlykorlátozás, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Surján Orsolya országos tisztifőorvos közölte: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ figyelemfelhívó levelet küldött az egészségügyi szolgáltatóknak és a gyógyszertáraknak. Ebben arra kérik őket, hogy az extrém hideg időjárásra tekintettel tegyék meg a szükséges intézkedéseket, és mérlegeljék a dializált, valamint kúraszerű ellátásban részesülő betegek ideiglenes fekvőbeteg-ellátását – írja az MTI.

 

