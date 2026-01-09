RETRO RÁDIÓ

Az Operatív Törzs komoly veszélyre figyelmeztet!

Ez most nem játék, tényleg komoly gondot okoz az ónos eső.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.09. 17:08
operatív törzs országos katasztrófavédelmi főigazgatóság ónos eső

A délnyugati országrészeken kiterjedt területen ónos eső hullik, és következő órákban is jelentős csapadék várható, különösen a határ menti részeken - közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az operatív törzs péntek délutáni sajtótájékoztatóján Budapesten.

 

Szanka Gábor Gyula arra kért mindenkit, hogy vegye komolyan a riasztásokat.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt mondta, hogy sehol nincs az országban elzárt település és lezárt út. Nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre pénteken.

A tűzoltó alezredes kiemelte: felsővezetékhiba miatt pótlóbuszuk jártak Székesfehérvár és Balatonfüred között, a közlekedés ezekben az órákban állt helyre. Almásfüzitőnél átmenetileg le van zárva a 4-es vasútvonal váltóhiba miatt, itt pótlóbuszok járnak. Nem közlekednek helyi buszjáratok egyebek mellett Abád, Galvács, Imola, Kánó, Kéked, Pányok, Dinnyeberki, Környe településeken, de ezek mindegyike személyautóval megközelíthető.

Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese azt mondta: már hajnalban alászórással megkezdték a védekezést az utakon, délig több mint 4 ezer tonna sót szórtak ki. Jelenleg több mint 500 jármű végzi a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést. A legtöbb munka Baranya vármegyében van, itt zúzalékos kőszórást is alkalmazni kellett.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu