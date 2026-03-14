Hatalmas a különbség a védett ár és a piaci ár között

Magyarországon az üzemanyagot védett áron vásárolhatjuk meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.14. 10:01
Közel egy hete hozta meg a kormány azon döntését, hogy maximalizálja az üzemanyagárakat a benzinkutakon, hogy ezzel is megóvja a magyar embereket az olajárrobbanás okozta következményektől. Emiatt minden magyar rendszámú autós a benzint 595 forintért, míg a gázolajat 615 forintért tudja megvásárolni – írja a Ripost.

A magyar benzinkutakon védett árat vezettek be / Fotó: Tumbász Hédi / Ripost

A következő táblázatban mutatjuk, mennyi a különbség a védett ár és az átlagár között: 


 		Világpiaci ár 2026.03.14. (Ft) (átlag, forrás: holtankoljak.hu)Védett ár (Ft)
95-ös benzin

626.3

595

Dízel

665.7

615

Közben a tegnapi átlagárakhoz képest is növekedtek az üzemanyagárak, mint ahogy az mindennap megtörténik, mióta kirobbant a közel-keleti olajválság. 

A védett ár mellett a kormány az üzemanyagok jövedéki adóját is csökkentette, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió által előírt minimumszintre csökkentették az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adót. Valamint „a biztonsági kőolajtermék-készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról” is szól egy rendelet, amely értelmében 352 millió liter benzint és 610 millió liter gázolajat bocsát a piacra és ezeket a készleteket 2026. május 15-ig lehet felhasználni. 

A védett árnak az emberek is nagyon örülnek, Marika arról beszélt a Ripostnak, annak ellenére, hogy 

a miniszterelnököt a nemzetközi politikában mennyien támadják, illetve az ukránok halálosan fenyegetik, ő mégis kitart a magyar emberek érdekei mellett.

Egy másik nő pedig azoknak üzent, akik szerint még így is drága hazánkban az üzemanyag. Mari elmondta, hogy azok az emberek akik így vélekednek, csak gondoljanak bele, hogy minden drágul a világon, már nem lehetnek ugyanolyanok az árak, mint 20 évvel ezelőtt és örüljenek annak, hogy ennek ellenére is a kormány megvédi a magyar embereket. 

