Ezt gondolják az emberek a védett ár bevezetéséről: „Nagy segítség”
Máshol ugrásszerű az olajárrobbanás, de hazánkban hétfő éjfél óta nem drágul a benzin és a gázolaj.
Az iráni-izraeli konfliktus, illetve Brüsszel orosz olajról való leválása (na meg persze a magyarokat és szlovákokat érinti olajblokád) miatt az üzemanyag ára nemzetközi szinten az egekbe szökött. Németországban és Hollandiában például már 1000 forintba kerül egy liter gázolaj, a kormány idehaza azonban még időben lépett. Hétfő éjféltől életbe léptette a benzin és a dízel védett árát, ami azt jelenti, hogy a hazai töltőállomásokon egy liter benzin nem kerülhet többe 595 forintnál, míg a gázolaj maximuma 615 forint – írja a Ripost.
Míg más országokban mélyen a zsebükbe kell nyúlnia az embereknek, ha tele szeretnék tankolni az autójukat, addig Magyarországon a magyar forgalmival és rendszámmal rendelkező sofőrök továbbra is biztonságban érezhetik magukat.
A védett árnak az emberek örülnek, nagy segítség ez minden család számára
Márta arról beszélt a Ripostnak, annak ellenére, hogy a miniszterelnököt a nemzetközi politikában mennyien támadják, illetve az ukránok halálosan fenyegetik, ő mégis kitart a magyar emberek érdekei mellett.
Nagyon helyes, nagyon jó, szerintem ez nem csak nekünk, autósoknak, mindenkinek jó, én örülök neki. Ezt nagyon ügyesen teszi a Fidesz, hogy ezt bevezette, még akkor is, ha támadják
– fogalmazott.
Mari hasonlóképp vélekedik:
Nagyon jó, pozitív dolognak találom, tartom
– mondta az asszony, aki 40 éven keresztül maga is vezetett, majd azt is hozzátette, hogy aki még így is drágállja az üzemanyag árát hazánkban, az gondoljon bele, hogy minden drágul a világon, már nem lehetnek ugyanolyanok az árak, mint 20 évvel ezelőtt, de a világban dúló konfliktusok ellenére a magyar kormány megvédi a magyar embereket.
Enikő is pozitívan vélekedik az üzemanyagárak maximalizálásáról:
Az én véleményem szerint ez az autósoknak nagy segítség, hogy ez így alakult. Ha már ilyen ronda világhelyzet van, akkor legyen így!
– mondta a nő, utalva arra, hogy mennyi konfliktus van manapság a világban.
