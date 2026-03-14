Ezt gondolják az emberek a védett ár bevezetéséről: „Nagy segítség”

Az iráni-izraeli konfliktus, illetve Brüsszel orosz olajról való leválása (na meg persze a magyarokat és szlovákokat érinti olajblokád) miatt az üzemanyag ára nemzetközi szinten az egekbe szökött. Németországban és Hollandiában például már 1000 forintba kerül egy liter gázolaj, a kormány idehaza azonban még időben lépett. Hétfő éjféltől életbe léptette a benzin és a dízel védett árát, ami azt jelenti, hogy a hazai töltőállomásokon egy liter benzin nem kerülhet többe 595 forintnál, míg a gázolaj maximuma 615 forint – írja a Ripost.

Ennyibe kerül az üzemanyag a védett ár bevezetése óta (Fotó: Tumbász Hédi / Ripost / 2026.03.10.)

Míg más országokban mélyen a zsebükbe kell nyúlnia az embereknek, ha tele szeretnék tankolni az autójukat, addig Magyarországon a magyar forgalmival és rendszámmal rendelkező sofőrök továbbra is biztonságban érezhetik magukat.

A védett árnak az emberek örülnek, nagy segítség ez minden család számára

Márta a védett árat nagyon jó ötletnek tartja (Forrás: Mediaworks)

Márta arról beszélt a Ripostnak, annak ellenére, hogy a miniszterelnököt a nemzetközi politikában mennyien támadják, illetve az ukránok halálosan fenyegetik, ő mégis kitart a magyar emberek érdekei mellett.

Nagyon helyes, nagyon jó, szerintem ez nem csak nekünk, autósoknak, mindenkinek jó, én örülök neki. Ezt nagyon ügyesen teszi a Fidesz, hogy ezt bevezette, még akkor is, ha támadják

– fogalmazott.

Mari maga is sofőr volt 40 éven át, ezért a védett árat nagyon nagy segítségnek tartja (Forrás: Mediaworks)

Mari hasonlóképp vélekedik:

Nagyon jó, pozitív dolognak találom, tartom

– mondta az asszony, aki 40 éven keresztül maga is vezetett, majd azt is hozzátette, hogy aki még így is drágállja az üzemanyag árát hazánkban, az gondoljon bele, hogy minden drágul a világon, már nem lehetnek ugyanolyanok az árak, mint 20 évvel ezelőtt, de a világban dúló konfliktusok ellenére a magyar kormány megvédi a magyar embereket.

Enikő is örült, amikor hallott a védett ár bevezetéséről (Forrás: Mediaworks)

Enikő is pozitívan vélekedik az üzemanyagárak maximalizálásáról:

Az én véleményem szerint ez az autósoknak nagy segítség, hogy ez így alakult. Ha már ilyen ronda világhelyzet van, akkor legyen így!

– mondta a nő, utalva arra, hogy mennyi konfliktus van manapság a világban.