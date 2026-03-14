Herceg Csabi olyat tett, amitől az egész ország szeme könnybe lábad
A Kőgazdag Fiatalok sztárja nemrégiben vásárolta meg legújabb luxusautóját, amely egy méregdrága Lamborghini Huracán. Herceg Csabi talán még az életénél is jobban félti legújabb szerzeményét, ám most mégis kiadta kezéből az irányítást és a benzinkúton adta át autóját két kisfiúnak!
A kőgazdag fiatal a benzinkúton okozott életre szóló élményt két kis autórajongónak. Herceg Csabi legújabb autóját adta oda a gyerekeknek, hogy kipróbálhassák, milyen belülről a luxusjárgány. Az internetezők szívébe pedig azonnal belopta magát nagylelkűségével a fiatal sztár.
A TV2 kőgazdag sztárja hatalmas gesztust tett két kisfiú felé. Herceg Csabi éppen a benzinkúton járt legújabb Lamborghini autójával, amikor két hozzá hasonlóan autóimádóval találkozott. Köztudott ugyan, hogy a kőgazdag fiatal mindennél jobban félti luxusautóit, ez a példány azonban igen csak különleges helyet foglal el a szívében, ez volt ugyanis Herceg Csabi valóságos álomautója, amelynek kulcsát most mégis másra bízta.
A Kőgazdag Fiatalok sztárja Instagram-oldalán egy 24 órán keresztül elérhető történetben tett közzé egy videót, amelyen két kisfiúnak adja át autója irányítását. Na persze a rajongók még túl fiatalok voltak a luxusautó vezetéséhez, ezért csak belülről csodálhatták meg a fehér csodát. Jól látható, hogy a két kisfiú hatalmas örömmel vizslatta az autót, az élményt pedig bizonyára egy életre őrizni fogják.
Nekem nem telik semmibe, nekik viszont hatalmas élmény. Bármikor
– írta a videóhoz Herceg Csabi. A TV2 sztárja újra bebizonyította, hogy hatalmas szíve van, és mindent megtesz, hogy követőit boldoggá tegye.
Herceg Csabi otthonában sorakoznak az milliós autók
Herceg Csabi feleségével, Herceg Letíciával nem rég új otthonba költöztek, amely önmagában is egy hatalmas palotának tűnik, ez azonban még nem minden, ugyanis a luxust tudják még fokozni! A Kőgazdag Fiatalok szereplőjének háza előtt sorakoznak a drágábbnál drágább prémium autók. A fiatal sztár rendszeresen osztja meg követőivel, hogy éppen milyen típusú csodajárgány áll otthona feljáróján.
Listáján számos igen ritka modell szerepel, köztük egy C8-as Corvette, egy Lamborghini Urus, egy RSQ80 épített Audi, egy limitált kiadású G63, egy nagymotoros Porsche 911 és egy aranyszínű Ferrari. Most azonban egy vadonatúj autóra tett szert, amely nem más, mint egy hófehér Lamborghini Huracán, melynek ára 120 és 180 millió forint közé tehető.
Kőgazdag Csabinak azért kellett új autót vásárolnia, mert egy korábbi modellje a téli hóhelyzet miatt sajnos a kerítésnek ütközött, így meg kellett válnia kedvencétől. Az autóvásárlásból természetesen követőit sem hagyta ki, közösségi oldalán kért tippeket, milyen verdát hozzon ki a szalonból. Választása végül a hófehér szépségre esett, amelyért egészen hosszú utat tett meg, ugyanis külföldről szállították haza!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre