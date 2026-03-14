Herceg Csabi olyat tett, amitől az egész ország szeme könnybe lábad

A kőgazdag fiatal a benzinkúton okozott életre szóló élményt két kis autórajongónak. Herceg Csabi legújabb autóját adta oda a gyerekeknek, hogy kipróbálhassák, milyen belülről a luxusjárgány. Az internetezők szívébe pedig azonnal belopta magát nagylelkűségével a fiatal sztár.

Herceg Csabi autóját próbálhatták ki a benzikúton (Fotó: Instagram/Herceg Csabi)

A benzinkúton ült luxusautóba két gyerek Herceg Csabi álomautóját próbálhatta ki két kisfiú

álomautóját próbálhatta ki két kisfiú Lamborghinibe ült két kisfiú a benzinkúton

A benzinkúton szerzett örömöt két kisgyereknek a Kőgazdag Fiatalok Csabija

Méregdrága luxusautót próbált két kisfiú a benzinkúton

A TV2 kőgazdag sztárja hatalmas gesztust tett két kisfiú felé. Herceg Csabi éppen a benzinkúton járt legújabb Lamborghini autójával, amikor két hozzá hasonlóan autóimádóval találkozott. Köztudott ugyan, hogy a kőgazdag fiatal mindennél jobban félti luxusautóit, ez a példány azonban igen csak különleges helyet foglal el a szívében, ez volt ugyanis Herceg Csabi valóságos álomautója, amelynek kulcsát most mégis másra bízta.

A Kőgazdag Fiatalok sztárja Instagram-oldalán egy 24 órán keresztül elérhető történetben tett közzé egy videót, amelyen két kisfiúnak adja át autója irányítását. Na persze a rajongók még túl fiatalok voltak a luxusautó vezetéséhez, ezért csak belülről csodálhatták meg a fehér csodát. Jól látható, hogy a két kisfiú hatalmas örömmel vizslatta az autót, az élményt pedig bizonyára egy életre őrizni fogják.

Nekem nem telik semmibe, nekik viszont hatalmas élmény. Bármikor

– írta a videóhoz Herceg Csabi. A TV2 sztárja újra bebizonyította, hogy hatalmas szíve van, és mindent megtesz, hogy követőit boldoggá tegye.

Sportautók hada áll a kőgazdag fiatal garázsában (Fotó: Instagram/Herceg Csabi)

Herceg Csabi otthonában sorakoznak az milliós autók

Herceg Csabi feleségével, Herceg Letíciával nem rég új otthonba költöztek, amely önmagában is egy hatalmas palotának tűnik, ez azonban még nem minden, ugyanis a luxust tudják még fokozni! A Kőgazdag Fiatalok szereplőjének háza előtt sorakoznak a drágábbnál drágább prémium autók. A fiatal sztár rendszeresen osztja meg követőivel, hogy éppen milyen típusú csodajárgány áll otthona feljáróján.