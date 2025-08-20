„Elvonnám a figyelmet” – Bicskanyitogató: ezért nem megy Kőgazdag Csabi a tűzijátékra!

Herceg Csabit a „Kőgazdag fiatalok” című realityből ismerhette meg az ország, mára pedig nemcsak fényűző életvitelével, hanem kitartásával is felhívja magára a figyelmet. Kőgazdag Csabi öt hónap alatt felhúzott egy negyedmilliós házat, de az augusztus 20-i ünnep miatt most egy napra megáll a szállítás, így kénytelen szüneteltetni az építkezést.
Herceg Csabit a nagyközönség A Kőgazdag Fiatalok 1. évadából ismerhette meg, ahol fényűző életvitelével és határozott, mondhatni pimasz személyiségével azonnal a nézők figyelmének középpontjába került, de nem biztos, hogy a szerénysége miatt. Kőgazdag Csabi azóta sem lassít: mindössze öt hónap alatt felhúzott egy negyedmilliós házat, amelyet saját bevallása szerint teljes erőbedobással építget. Igazi nagy arc a fiatal milliomos! Amikor csak tudja, látványosan szórja a pénzt, ha nem kocsikkal lepi meg magát, akkor negyedmilliárdos házat épít magának.
Holnap augusztus 20-a lesz, Magyarország egyik legfontosabb állami ünnepe. Bár a nap a magyar államalapításról szól, sokaknak csak az benne a bosszantó, hogy minden zárva. Így járt Csabi is: a házépítéshez rendelt anyagokat csak másnap szállítják, ezért egy napot várnia kell, mire újra teljes lendülettel folytathatja a munkát. „Sajnos elfelejtettem, hogy holnap 20-a lesz, és nem fogják kiszállítani a kerti járólapjaimat időben” – mesélte Csabi a Ripostnak.
A fiatal celeb viszont elárulta, hogy az egyik kedvence ünnepe, mivelhogy:
Az augusztus 20-i tűzijátékot mindig szerettem, mert szép, meg jó alkalom arra, hogy hagyományainkra megemlékezzünk. De idén nem fogok kimenni, mert elvonnám a figyelmet magáról az élményről. Én inkább az otthonomból nézem végig.
Az biztos, hogy Csabi nemcsak a luxuséletet képviseli, hanem elképesztő kitartásával és munkabírásával is példát mutat, mivel hazánk egyik legfontosabb ünnepén is dolgozna. Bár az ünnep egy napra megállítja a szállítmányokat, a nagy arcáról és féktelen pénzköltéséről híres sztár hamarosan ismét teljes gőzzel folytatja házépítését.
