Kőgazdag Csabi a hőségben is luxusriadót fúj: „40 milliónál olcsóbb autóban kamuklíma van”

Míg az ország nagyja a hőségriadóban izzad, addig a Kőgazdag Fiatalok szereplője, Herceg Csaba pofátlanul drága medencéjében áztatja magát. Kőgazdag Csabi érzékeny a klímára: már arra, ha nincs bekapcsolva. Vagy ha − állítása szerint − kamuklímát kell elviselnie egy csupán pár millió forintra rúgó autóban.

Kőgazdag Csabi elárulta, hogyan lehet elviselni a napokat, amikor hőségriadót fújnak... Fotó: Instagram

Nem ez az első hőségriadó 2025-ben

Ahogy a Metropol is megírta: a hét első napján az északkeleti országrész kivételével nagy területen 25 fok felett, a Dél-Dunántúlon, Dél-Alföldön kisebb körzetekben 27 fok körül alakul a napi középhőmérséklet, ami azt jelenti, hogy az országos tiszti főorvos elrendelte az újabb, ezúttal már másodfokú hőségriasztást egészen július 4-e, péntek éjfélig.

Kőgazdag Csabi elárulta, szerinte hogyan lehet átvészeli ezeket a napokat:

„Mindenki szépen beleül a 20-25 millió forintos medencéjébe, pálmafák körben, hozzák a koktélokat, és lógatja a lábát a vízbe. Szerintem így a legkönnyebb. Aztán megeszi az ember a frissen készült ennivalót, aztán befekszik a klímával jéghidegre hűtött szobába. Én legalábbis így csinálom! Ha pedig unatkozok, beülök a klímás autómba…”

Egyébként úgy gondolom, hogy csak a negyvenmillió forint feletti autókban van normális klíma. A pár milliós autókba tapasztalatom szerint hamis klímát raknak! Csak hideg levegő van benne, de nem igazi. Akik nem ültek még negyvenmillió forint feletti kocsiban, azok nem tudják, mi az igazi klíma!

− fejtette ki határozott véleményét Kőgazdag Csabi, majd hozzátette:

„Itthon minden helyiségben van klíma, a nappaliban is nagy nyomású van, hogy még a gépházba is elérjen. De a mosdóban is van hűtés: nem fogok úgy vécézni, hogy a hátamról folyik a víz! A hőséget csak arra az időre bírom ki, amíg kimegyek a negyedmilliárd forintos építkezésemre, megnézem, hogy minden rendben van-e!”

„Kisgatyában fürdök, míg ők téli kabátban fagyoskodnak”

A realitysztár még elmondta:

„Nyaralni nem tervezünk. Az ingatlanom olyan, mint egy luxus nyaralóhely. Akik kimennek nyaralni, rosszabb helyre mennek, mint ahol én élek. Majd télen, amikor mindenki itt fagyoskodik, én majd egy trópusi országból bejelentkezek, hogy felidegesítsem a magyar embereket! Mert ők irigyek, és lehet ezzel mérgelni őket, hogy én kisgatyában fürdök, míg ők téli kabátban vacognak. Most amúgy is elfoglal a pénzkeresés, meg egy-két dolog: hamarosan nagy durranással térek vissza, mert kicsit elhanyagoltam a médiát…” − ígérte.