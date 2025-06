Hőségriadó: eddig kell várnunk arra, hogy fellélegezhessünk

Alaposan ránk rúgta az ajtót a nyár: június második felétől gyakorlatilag egymást érik a végeláthatatlan hőségriadók, melyek közül a legutóbbi hétfő hajnalban lépett érvénybe és egészen péntek éjfélig velünk is marad, sőt, addig még fokozódik is a helyzet, amit ráadásul extrém erős UV sugárzás is kísér. Mutatjuk a részleteket!

Máris itt az újabb hőségriadó: péntek éjfélig az egész ország területén másodfokú riasztás van érvényben a hőség miatt. Fotó: Ripost

Ezúttal nyugat felől, extrém erős UV sugárzással érkezik a sivatagi levegő, ezért van hőségriadó

Hétfőn a köpönyeg.hu szerint az ország döntő részén egyáltalán nem várható csapadék, miközben a legmagasabb nappali hőmérséklet szinte mindenütt 30 fok fölött alakul. A hét első napján az északkeleti országrész kivételével nagy területen 25 fok felett, a Dél-Dunántúlon, Dél-Alföldön kisebb körzetekben 27 fok körül alakul a napi középhőmérséklet, ami azt jelenti, hogy

az országos tisztifőorvos elrendelte az újabb, ezúttal már másodfokú hőségriasztást egészen július 4-e, péntek éjfélig.

Hétfőre figyelmeztetést adtak ki magas középhőmérséklet miatt. Csongrád-Csanád, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyékben elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Az északnyugati, északi szél sokfelé élénk, kevés helyen erős is lesz.



Nyugat felől támad a tomboló hőség. Fotó: HungaroMet

Ha mindez nem lenne elég, akkor ráadásul még az UV sugárzással is meggyűlik a bajunk az előttünk álló napokban. Az UV-index várhatóan meghaladja a 8-as értéket, ezért fokozottan kell védekezni a leégés ellen! Ilyen sugárzási értékek mellett érdemes 11 és 15 óra között elkerülni a napon tartózkodást és erősen javasolt a szalmakalap, illetve fényvédő krém használata is. Ilyen UV sugárzás mellett már akár 15-20 perc napon tartózkodás után is erős bőrpír keletkezhet!

A hét hátralevő része is tikkasztó lesz

Kedden és szerdán picit megtorpan majd a hőmérséklet emelkedése, de így is szinte zavartalan lesz a napsütés, csapadék pedig sehol sem várható. A kora reggeli órákban 10-18 fokig csökken a hőmérséklet, ami aztán délutánra ismét 27 és 34 fok közé szökik majd fel.

Csütörtökön aztán visszatér az igazi forróság: a napos, száraz időben 35, de akár 40 fok körüli maximumok is várhatók. Némi enyhülést a péntek hozhat majd, amikor is a hőség nyomában, északnyugaton megnövekedhet a felhőzet, nyugat felől pedig csapadék érkezhet a Kisalföldre. A csúcsértékek azonban ekkor is 36 és 40 fok között valószínűek.