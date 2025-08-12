Felfoghatatlan tragédia Sopronban: Epilepsziás roham miatt zuhant ki egy 16 éves fiú a negyedik emeletről

Kizuhant egy negyedik emeleti erkélyről és meghalt egy 16 éves fiú Sopronban. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de már nem tudtak segíteni a fiatalon.
Megdöbbentő tragédia hétfő délután történt Sopronban, egy 16 éves fiú, miután epilepsziás roham közben kizuhant egy társasház negyedik emeletéről, életét vesztette.
A 16 éves fiú tragikus balesete megrázta a soproni közösséget, sokan mécsest gyújtottak a ház előtt. Édesanyja a Tényeknek elmondta: fiának epilepsziás rohamai jellemzően éjszaka jelentkeztek, nappal nem volt jellemző, így teljesen megdöbbentette őket az eset. Az erkélyen lehetett rosszul a fiatal fiú, aki valószínű nagy erővel eshetett neki az üvegkorlátnak, ami betört és lezuhant.
Rosszul lett és nekiesett a terasz üvegének és úgy kizuhant, elképesztően tragikus ez.
- mesélte egy szomszéd a Tényeknek.
Az információk szerint Mátyás egyedül tartózkodott a lakásban, amikor a roham rátört. Egy földszinten élő szomszéd hallotta meg a szokatlan zajokat.
„Először egy tompa puffanást hallottunk – az lehetett, amikor az üveg betört. Aztán egy sokkal hangosabb csattanás következett – az volt a fiú teste, amikor a földre zuhant. Eleinte azt hittem, csak valami leesett, de amikor a második hangot hallottam, azonnal kirohantam az erkélyre. Akkor láttam meg őt a földön. Azonnal hívtam a mentőket, de addigra már alig mozdult a fiú.
– mondta az egyik lakó a helyszínen.
A mentők gyorsan kiérkeztek, de már nem tudták megmenteni a fiú életét.
Az édesanya (aki kamerán kívül nyilatkozott) arról is beszélt, hogy feltételezése szerint újabb epilepsziás roham okozhatta a tragédiát, mivel a fiú még megpróbált segítséget kérni, felhívta a nagymamáját, akivel együtt élt, de már nem tudott megszólalni.
Egy orvos szerint az epilepsziás rohamokat számos tényező válthatja ki:
„Lehet az ok alváshiány, stressz, villogó fények, vagy akár biológiai ritmuszavar is. Az epilepszia többféle formában jelentkezhet, de közös bennük, hogy az agy elektromos aktivitásának zavara okozza. A generalizált rohamok eszméletvesztéssel, izomrángásokkal és akaratlan mozdulatokkal járnak. A beteg gyakran nem is emlékszik a történtekre
– mondta Dr. Kiss Csaba háziorvos.
A fiút sokan szerették, iskolatársai, barátai és a környék lakói mélyen megrendültek a halálhír hallatán. Többen mécseseket, virágokat vittek a társasház elé, ahol a tragédia történt. Egyesek még most sem akarják elhinni, hogy ilyen hirtelen vesztették el a fiút. A hatóság vizsgálja az eset pontos körülményeit, többek közt azt is, hogy az erkély szerkezete megfelelt-e a biztonsági előírásoknak, illetve, hogy vajon lehetséges lett volna a tragédia megelőzése.
A teljes videót és a részleteket itt láthatjátok!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.