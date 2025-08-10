Borzalmas tragédia: négytagú család vesztette életét a szörnyű balesetben

Rettenetes tragédia: egy négytagú brit család autóbalesetben életét vesztette, nem sokkal azután, hogy megérkeztek portugáliai nyaralásukra.

A rendőrség vizsgálja a tragédia okát Fotó: Unsplash

A baleset akkor történt, amikor a család tagjai a Faro repülőtéren átvették bérelt autójukat, majd nem sokkal később frontálisan ütköztek egy másik járművel. Az áldozatok között van két 20 éves testvér, 55 éves apjuk és 51 éves anyjuk. A végzetes balesetben az egyik testvér 19 éves barátnője is elhunyt.

A karambolt nem élte túl egy portugál férfi sem, aki egyedül utazott a másik autóban, amellyel a család frontálisan ütközött. A család az Algarvéból észak felé utazott Mourao település felé, az Evora körzetben, a spanyol határ közelében. A tragédia szombaton, hajnali 1 óra 40 perc körül történt az IP2 főúton, Castro Verde közelében, körülbelül félúton a célállomásuk felé.