Tuti tipp: így hűtsd le az autót pár perc alatt, ha nincs klímád

Egy Cambridge-i professzor, Hannah Fry osztotta meg azt a tudományosan alátámasztott módszert, amellyel gyorsan lehűthető a nyári hőségben felforrósodott autó. A professzor és egyben tartalomkészítő YouTube-videójában magyarázta el a hőhullámok elleni egyszerű trükk működésének fizikai hátterét, és a videó már több mint másfél millió megtekintésnél jár.

Hűtsd le az autót pár perc alatt Fotó: / Shutterstock

A videóban elmondta, hogy mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor a kánikulában be kell szállni egy forró katlanná változott autóba. Erre kínál megoldást egy „fluiddinamikai trükk”, amely gyorsabban segít, mint a légkondicionáló bekapcsolása. Véleménye szerint nem a klíma a leghatékonyabb megoldás a hő ellen, hanem egy egyszerű mozdulatsor: az utasoldali ablakot ki kell nyitni, majd az autóból kiszállva a sofőr többször is gyorsan kinyitja és becsukja a vezetőoldali ajtót, mintha azzal legyezné a belső levegőt.

Bár megjegyezte, hogy az ember kicsit hülyének nézhet ki, amikor ezt csinálja, a módszer néhány ismétlés után jelentősen lehűti az autó belső terét. Elmondása szerint, amikor az ajtót kifelé mozgatják, az kisöpör minden levegőt az útjából, alacsony nyomású teret hozva létre. Ez vákuumszerű hatást kelt, amit úgynevezett „bulk flow”-nak, vagyis tömegáramlásnak neveznek. A forró, fülledt levegő így távozik, és helyére friss, hűvösebb levegő áramlik be a másik oldalon nyitott ablakon keresztül.

A módszer csupán két-három ajtónyitásból áll, de az eredmény már ez után is érezhető. A visszajelzések szerint sokan évek óta alkalmazták ösztönösen ezt a módszert, most pedig örömmel vették a tudományos magyarázatot is. Egy kommentelő például úgy fogalmazott, hogy texasi lakosként ez az információ „életmentő”. Más pedig köszönetet mondott, amiért végre tudományos igazolást kapott arra, amit mindig is hitt - írja a LadBible.