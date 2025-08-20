Rendőrökkel hadakozott Nagy Zsolt Leo

Békés horgászatra indult Nagy Zsolt Leo, amikor jött a meglepetés.
Nagy Zsolt Leo, aki legutóbb megnyerte a Farm VIP-t, szokatlan meglepetésben volt része, mikor Ausztriában járt, és horgászott. A Wolfgangsee-nél forgattak, amikor egyszer csak megjelent a rendőrség.
A helyiek egyszerűen nem bírják ki, hogy ne ők irányítsanak, ne ők uralják a területet, felsőbbrendűnek érzik magukat
– mondta a TikTok-videójában Nagy Zsolt Leo természetfilmes, akit láthatóan felbosszantott az eset.
A népszerű híresség elmondta, hogy a rendőrök jogszerűen intézkedtek, sőt, egyenesen kedvesek voltak, de mint kiderült, nem szabad ott aludniuk. Horgászhatnak egész nap a területen, de nem táborozhatnak, nem szunyókálhatnak, ami eléggé furcsa – így most Nagy Zsolt Leóék a saját elmondása szerint úgy élnek, mint az állatok.
Kifakadásáról és a történteket videójában meg is osztotta
