Rendőrökkel hadakozott Nagy Zsolt Leo

Nagy Zsolt Leo, aki legutóbb megnyerte a Farm VIP-t, szokatlan meglepetésben volt része, mikor Ausztriában járt, és horgászott. A Wolfgangsee-nél forgattak, amikor egyszer csak megjelent a rendőrség.

Nagy Zsolt Leo / Fotó: TV2

A helyiek egyszerűen nem bírják ki, hogy ne ők irányítsanak, ne ők uralják a területet, felsőbbrendűnek érzik magukat

– mondta a TikTok-videójában Nagy Zsolt Leo természetfilmes, akit láthatóan felbosszantott az eset.

A népszerű híresség elmondta, hogy a rendőrök jogszerűen intézkedtek, sőt, egyenesen kedvesek voltak, de mint kiderült, nem szabad ott aludniuk. Horgászhatnak egész nap a területen, de nem táborozhatnak, nem szunyókálhatnak, ami eléggé furcsa – így most Nagy Zsolt Leóék a saját elmondása szerint úgy élnek, mint az állatok.

Kifakadásáról és a történteket videójában meg is osztotta



