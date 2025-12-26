Ennél aranyosabbat ma nem fogsz látni: elbűvölő karácsonyi fotót mutatott Szarvas Andi
A közösségi oldalán tette közzé a fotó.
Szarvas Andinál boldogabb embert keresve sem lehetne találni, és nem csak a karácsony miatt, hanem azért is, mert a korábbi szépségkirálynőnek nemrégiben született meg a gyermeke.
Meghitt karácsonyi fotóval jelentkezett Szarvas Andi
Szarvas Andi most egy bensőséges fotókat osztott meg a közösségi oldalán. Az egyik képen az látható, amint a korábbi szépségkirálynő a kislányát a karjában tartva nézi a gyönyörű karácsonyfát, a másikon pedig egy piros kis cipőcske van, amelyen a gyermek neve, Zina olvasható.
Békés, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
- fűzte a bejegyzéséhez Szarvas Andi.
