Ennél aranyosabbat ma nem fogsz látni: elbűvölő karácsonyi fotót mutatott Szarvas Andi

A közösségi oldalán tette közzé a fotó.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.26. 09:00
Szarvas Andinál boldogabb embert keresve sem lehetne találni, és nem csak a karácsony miatt, hanem azért is, mert a korábbi szépségkirálynőnek nemrégiben született meg a gyermeke.

Szarvas Andi kislánya így csodálkozik rá a gyönyörű karácsonyfára Fotó: Szarvas Andi

Meghitt karácsonyi fotóval jelentkezett Szarvas Andi

Szarvas Andi most egy bensőséges fotókat osztott meg a közösségi oldalán. Az egyik képen az látható, amint a korábbi szépségkirálynő a kislányát a karjában tartva nézi a gyönyörű karácsonyfát, a másikon pedig egy piros kis cipőcske van, amelyen a gyermek neve, Zina olvasható.

Békés, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!

- fűzte a bejegyzéséhez Szarvas Andi.

 

