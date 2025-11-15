Nem hiszed el, hogy Szarvas Andi hét hónapos kislánya mivel tölti az idejét

Szarvas Andi szépségkirálynő ledobta a cukiságbombát, amikor egy átlagosnak tűnő pillanatot osztott meg a közösségi oldalán. De vajon tényleg annyira hétköznapi ez manapság?

Szarvas Andi idén márciusban hozta világra első gyermekét (Fotó: Szarvas Andi)

Szarvas Andi gyereke a könyvekre esküszik

Szarvas Andi Instagram-oldalán meghúzza ugyan a határokat, hogy mit mutat meg gyermekéből, időnként mégsem rest betekintést engedni a hétköznapjaikba. Ezúttal egyetlen fotó is elég volt ahhoz, hogy elolvadjon a közönség: Szarvas Andi kislánya, Zina lassan nyolc hónapos, az édesanya pedig most egy igazán édes pillanatot örökített meg. Történt ugyanis, hogy Andi edzés közben ránézett gyermekére, és azt látta, hogy a pici egy színes mesekönyvet nézeget teljes nyugalomban. A látvány önmagában is megmelengeti a szívet, de ma, amikor a gyerekek nagy része tabletet vagy telefont tart a kezében, különösen üdítő azt látni, hogy Andi lánya boldogan elmélyül a könyvek világában.

Zina – aki 2025 márciusában született – napról napra mutatja meg akaratát és személyiségét. Ha éhes, azonnal jelzi, s ugyanígy azt is, ha álmos vagy kényelmetlen neki a pelenka: igazi határozott hölgy, akárcsak az anyukája. Az egykori szépségkirálynő él-hal a családjáért, férje, Zsolti pedig mindenben a társa, így közösen osztoznak az éjszakai etetésen és altatáson is. A rajongók szerint tökéletes párost alkotnak.

A kis Zina igazi könyvgourmet (Fotó: Instagram)

Modern anyaként egyensúlyoz

A mindennapok ugyan sűrűek, hiszen az influenszer rengeteget dolgozik, sportol, és igyekszik minden területen helytállni, kisbabája azonban az összes fáradtságát feledteti vele. Andi gyakran posztol arról, hogyan telnek napjaik, miként egyensúlyoz az anyaság és a munka között, és hogyan talál újra és újra erőt a mindennapokhoz.

A fotó bizonyára azonnal a rajongók kedvencévé vált, hiszen a bájos jelenet sokak szívét megmelengette. Zina még nincs 8 hónapos, de már most látszik, hogy igazi személyiség formálódik benne. Andi és Zsolti számára pedig nincs is szebb annál, mint látni, hogy kislányuk ilyen békésen, kíváncsian fedezi fel a világot.