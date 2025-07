Anyaszerepből díva üzemmódba: elképesztően néz ki Szarvas Andi

Szarvas Andi, a gyönyörű modell és friss anyuka ismét bebizonyította: az anyaság csak még ragyogóbbá tette! Alig néhány hónapja hozta világra első gyermekét, most pedig lenyűgöző megjelenésével kápráztatta el a közönséget Jennifer Lopez nagyszabású koncertjén.

A sztáranyuka a legjobb formájában jelent meg / Fotó: Szarvas Andi

A sztáranyuka a legjobb formájában jelent meg a világsztár fellépésén, stílusos szettjével és sugárzó mosolyával egy pillanat alatt magára vonta a figyelmet. Szarvas Andi nemcsak a kifutón, de a hétköznapokban is igazi dívaként tündököl, ami most a J. Lo koncerten is maximálisan megmutatkozott.

A rajongók ámulva figyelték a közösségi oldalain megosztott képeit, ahol látszik: az anyaság még szebbé és energikusabbá varázsolta. Szarvas Andi üzenete egyszerű és inspiráló: attól, hogy valaki édesanya lesz, még igenis megmaradhat nőnek, dívának, önmagának!