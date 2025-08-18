Janicsák Veca vallomása: így egyensúlyoz anyaság, tanulás és színpad között

Az énekesnő a Sztárban Sztár ötödik évadában már bizonyította sokoldalúságát, amikor a legjobb női előadó lett a TV2 sikerműsorában. Janicsák Veca most, 2025-ben új lendülettel, óriási nyitottsággal és megújult energiákkal vág neki a versenynek.

Janicsák Veca gondolkodási időt kért, amikor felkérték az idei versenyre (Fotó: Szabolcs László)

Janicsák Veca:„Itt mindenki veszélyes, ezért izgalmas a játék”

Janicsák Veca a Sztárban Sztár All Stars 2025 színpadán ismét különböző műfajokban méretteti meg magát, és nem titkolja: nagy várakozásokkal tekint a megmérettetés elé. Elmondása szerint a mezőny rendkívül erős, hiszen olyan előadók kerültek be, akik már korábban is bizonyítottak, vagy komoly tapasztalattal rendelkeznek.

Itt mindenki veszélyes, ezért izgalmas a játék, és van miért küzdeni

– fogalmazott játékos mosollyal az arcán.

A visszatérés számára nosztalgikus élmény is, hiszen a Sztárban Sztár ötödik évadában számos felejthetetlen produkcióval állt színpadra. Mint mondja, a legjobb szereplései mindig azok lettek, amelyek elsőre távolinak tűntek tőle, például a rap-stílus, amelyben rendkívül sok szöveget kellett megtanulnia, aztán közönségkedvenc lett.

Nem igazán tartok semmitől, inkább izgalommal várom a feladatokat

– mondta az énekesnő a Metropolnak.

A Sztárban Sztár All Stars 2025-ben induló női versenyzői (Fotó: Szabolcs László)

Anyaság, tanulás és zenei örökség

A magánéletében is mozgalmas hónapokon van túl: egyetemi tanulmányait folytatja, immár az ötödik szemeszterét kezdi, miközben anyaként is helyt kell állnia.

Sok mindent csinálok egyszerre, de remélem, a versenyben is úgy tudom majd odatenni magam, hogy ne az elején essek ki

– mondta bizakodva.

A nyár különösen tartalmasan telt. Janicsák Veca kislánya hamarosan 10 éves, s bár a nyár mozgalmasan telik, várja már a szeptemberi iskolakezdést.

Sokat kirándultunk, eljutottunk a tengerhez, és sok minőségi időt töltöttünk együtt

– mesélte az énekesnő.

Janicsák Veca lánya személyes terét tudatosan védi és úgy véli, gyermeke saját döntése legyen majd, hogy szeretne-e a jövőben megmutatkozni a nyilvánosság előtt.

Zenei adottságai persze gyermekének is vannak, ami a családi örökséget tekintve nem csoda: Janicsák Veca édesapja, Janicsák István is ismert zenész, így szinte természetes, hogy a kislány is érzékeny erre a világra. Hogy a jövőben követi-e majd édesanyja útját, még kérdéses, Veca nem szeretné befolyásolni sem kislányát, sem a közvéleményt gyermeke jövőbeni választásáról.