Janicsák Veca vallomása: így egyensúlyoz anyaság, tanulás és színpad között

A népszerű énekesnő ismét a Sztárban Sztár színpadán bizonyíthatja sokoldalúságát. Janicsák Veca nemcsak szakmai terveiről, hanem magánéletéről is mesélt.
Az énekesnő a Sztárban Sztár ötödik évadában már bizonyította sokoldalúságát, amikor a legjobb női előadó lett a TV2 sikerműsorában. Janicsák Veca most, 2025-ben új lendülettel, óriási nyitottsággal és megújult energiákkal vág neki a versenynek.
Janicsák Veca a Sztárban Sztár All Stars 2025 színpadán ismét különböző műfajokban méretteti meg magát, és nem titkolja: nagy várakozásokkal tekint a megmérettetés elé. Elmondása szerint a mezőny rendkívül erős, hiszen olyan előadók kerültek be, akik már korábban is bizonyítottak, vagy komoly tapasztalattal rendelkeznek.
Itt mindenki veszélyes, ezért izgalmas a játék, és van miért küzdeni
– fogalmazott játékos mosollyal az arcán.
A visszatérés számára nosztalgikus élmény is, hiszen a Sztárban Sztár ötödik évadában számos felejthetetlen produkcióval állt színpadra. Mint mondja, a legjobb szereplései mindig azok lettek, amelyek elsőre távolinak tűntek tőle, például a rap-stílus, amelyben rendkívül sok szöveget kellett megtanulnia, aztán közönségkedvenc lett.
Nem igazán tartok semmitől, inkább izgalommal várom a feladatokat
– mondta az énekesnő a Metropolnak.
A magánéletében is mozgalmas hónapokon van túl: egyetemi tanulmányait folytatja, immár az ötödik szemeszterét kezdi, miközben anyaként is helyt kell állnia.
Sok mindent csinálok egyszerre, de remélem, a versenyben is úgy tudom majd odatenni magam, hogy ne az elején essek ki
– mondta bizakodva.
A nyár különösen tartalmasan telt. Janicsák Veca kislánya hamarosan 10 éves, s bár a nyár mozgalmasan telik, várja már a szeptemberi iskolakezdést.
Sokat kirándultunk, eljutottunk a tengerhez, és sok minőségi időt töltöttünk együtt
– mesélte az énekesnő.
Janicsák Veca lánya személyes terét tudatosan védi és úgy véli, gyermeke saját döntése legyen majd, hogy szeretne-e a jövőben megmutatkozni a nyilvánosság előtt.
Zenei adottságai persze gyermekének is vannak, ami a családi örökséget tekintve nem csoda: Janicsák Veca édesapja, Janicsák István is ismert zenész, így szinte természetes, hogy a kislány is érzékeny erre a világra. Hogy a jövőben követi-e majd édesanyja útját, még kérdéses, Veca nem szeretné befolyásolni sem kislányát, sem a közvéleményt gyermeke jövőbeni választásáról.
A rajongók izgatottan várják, hogyan szerepel majd Veca a versenyben, és milyen új oldalát mutatja meg a színpadon. A közönség számára eddig is felejthetetlenek maradtak a legismertebb Janicsák Veca dalok, most szeptember 7-én induló Sztárban Sztár All Stars új évada adhat újabb emlékezetes pillanatokat. Az azonban borítékolható, hogy Janicsák Veca 2025-ben is képes lesz arra, hogy újra és újra meglepje közönségét.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.