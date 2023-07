Régi álma válik valóra: Janicsák Veca visszaül az iskolapadba

Janicsák Veca nehéz időszakot tudhat maga mögött. Ennek ellenére sosem vesztette el pozitív szemléletét. Úgy tűnik, most minden jól alakul az életében, legalábbis ezt bizonyítja, hogy nem csak a hibákból, a tapasztalásokból tud tanulni, hanem képes visszaülni az iskolapadba is.

Az énekesnőre az anyaság mellett nagy feladat vár Fotó: Knap Zoltán

"Dolgozó anyukaként is megvalósíthatom ezt az álmot"

Örömét a közösségi-oldalán osztotta meg, ahol arról is írt, hálás a sorsnak, hogy most minden jól alakul az életében, a legjobb emberek veszik körül és támogatják.

"Az elmúlt félévben sokan kérdeztétek mit tanulok, mire készülök, de akkor még nem láttam elérkezettnek az időt, hogy megosszam. Tegnap viszont megtörtént az, amiről csak álmodni mertem néhány éve és szeretném veletek is megosztani" – kezdte az énekesnő.

Felvettek a Szegedi Tudományegyetem államilag finanszírozott pszichológia szakára, levelezőn.

"Számomra ez hatalmas dolog és nem csak a magas ponthatárok miatt, hanem azért is, mert ilyenkor bebizonyosodik, hogy bizonyos dolgoknak egy adott ponton jön el az ideje. Nem lehet felgyorsítani, nem lehet átugrani fejezeteket, feladni pedig végképp nem szabad. Köszönöm a testvéremnek, aki megtalálta, felkutatta a lehetőséget, hogy dolgozó anyukaként is megvalósíthatom ezt az álmot és végig segített az úton. "

Hálás vagyok, mert a családom mellett, már jó ideje olyan barátok, olyan pár, olyan közeg vesz körül, ahol a sikeremért szurkolnak, ahol adják és elfogadják a támogatást.

"Ebben a körben, pedig mindenki igyekszik nem elfelejteni, hogy ez a burok, ez a kölcsönös szeretet és lojalitás, a legnagyobb kincsünk" – osztotta meg követőivel örömét Veca, aki arra is kitért, hogy az elmúlt néhány éve meglehetősen rosszul alakult, de új erőre kapott, és ma már másként tekint a jövőbe.

Veca alig várja, hogy bővíthesse a tudását Fotó: Móricz István

"Nehéz éveket is megéltem, könnyebbeket is"

"Nehéz éveket is megéltem, könnyebbeket is. De mindig előre néztem, tanultam a magam és mások hibáiból, azóta is tanulok. Magamról is sokszor mások által tapasztaltam, vagy csak figyelem a reakcióim."

Az elmúlt években még többet figyelek, hallgatok. Pozitívan szemlélem a világot, de közben igyekszem elfogadni a realitást is.

"A realitás pedig az, hogy minden ember végtelenül összetett, egyedi, nem tökéletes lény és mégis hasonlítunk abban, ahogyan reagálunk dolgokra, vagy ahogyan a terheinket cipeljük" – írta az énekesnő, aki azzal is tisztában van, nehéz, küzdelmes, tanulós évek várnak rá, de boldogan és hálásan áll a feladatai elé. Alig várja, hogy bővíthesse a tudását. Ezt a hetet még a hálának szánja, aztán következik számára a kemény munka.

"Nektek pedig köszönöm, hogy vagytok és azt is, hogy szép lassan egy jóindulatú, pozitív kis “közösség” alakult itt ki. Jó látni, amikor támogatjátok egymást, amikor örültök/örülünk egymás sikereinek… köszönöm, tényleg. Boldog vagyok" – olvasható a posztjában.