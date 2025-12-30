Nem hiszed el kivel hozták össze a Chelsea egykori támadóját

Ismét a pletykák középpontjába került Sydney Sweeney. A híres amerikai színésznőt ugyanis kapcsolatba hozták az amerikai focistával, Christian Pulisiccel. A 28 éves hollywoodi sztárt és a Chelsea korábbi támadóját olyannyira sokszor emlegették együtt, hogy a 2023 nyarán AC Milanhoz igazolt futtballista kénytelen volt saját közösségi médiáján üzenni a nyilvánosságnak ezzel reagálva arra, valóban van-e közte és Sweeney között valami.

Sydney Sweeney és Christian Pulisic: igazak a pletykák? Fotó: Maya Dehlin Spach

Az olaszoknál kiemelkedő teljesítményt nyújtó Pulisic december 27-ei győzelmük után 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében reagált a pletykákra:

Kérlek, hagyjatok fel a magánéletemről szóló kitalált történetekkel. Felelősségre kell vonni a forrásokat, mert ezek hatással lehetnek az emberek életére

- írta röviden, tömören az amerikai válogatott játékos, aki Alexa Melton golfozóval él kapcsolatban hivatalosan.

Sweeney-t azonban nem csak Pulisiccel hozták összefüggésbe. A színésznőt ugyanis Jonathan Davinóval is össszehozták már. Ezen románcokról szóló pletykákra azonban egyik fél sem reagált annak ellenére, hogy Davino a színésznő legújabb filmpremierjén is megjelent nemrég, írja a LadBible.