Sydney Sweeney lesz az új Marilyn Monroe? - Eláll tőle a lélegzet!

Amanda Seyfried és Sydney Sweeney igazi Barbie babaként festettek "A téboly otthona" filmpremierjén. A feszült thriller alapjául a világsikerű könyv szolgált. Paul Feig rendező és Rebecca Sonnenshine forgatókönyvíró filmje, Freida McFadden 2022-es bestsellerén alapul.

Sydney Sweeney maga a tökéletesség Fotó: Maya Dehlin Spach

A 28 éves színésznő a közelmúltban viselt bobját (extra rövid elegáns fazon) hosszú hullámokra cserélte, amikor végigsétált a New York-i vörös szőnyegen.

Eláll a lélegzet Sydney Sweeney-től

Nem bírok nem oda nézni

– írta egy kommentelő Sydney-re.

A szintén gyönyörű Amanda Seyfried mellett csodásan mutat Sydney. A két színésznő szinte ragyogtak a vörös szőnyegen. Mégis akadtak olyanok, akik Sydney Sweeney-t akaratlanul is elkezdték összehasonlítani színésznő társával.

Befejezhetnénk azt, hogy hasonlítgatjuk őket egymáshoz?

– írta egy kommentelő.

Sydney úgy néz ki, mint Marilyn Monroe

– írta egy másik.

És valóban, abban egyetérthetünk, hogy Sydney Sweeney gyönyörű kisugárzásával és tökéletességével kivételes módon robbant be a szórakoztatóipar történetébe.

A nő kiemelkedően látványos megjelenésével és alakjával felrobbantja az internetet, akárhányszor feltűnik. Sokan irigykedve, mások csodálva néznek rá.