Sydney Sweeney lesz az új Marilyn Monroe? - Eláll tőle a lélegzet!
Rajongásig imádják a színésznőt. Most egy filmpremieren bukkant fel, és egyszerűen nem lehet máshova nézni, ha ő is ott van. Sydney Sweeney lesz az új Marilyn Monroe?
Amanda Seyfried és Sydney Sweeney igazi Barbie babaként festettek "A téboly otthona" filmpremierjén. A feszült thriller alapjául a világsikerű könyv szolgált. Paul Feig rendező és Rebecca Sonnenshine forgatókönyvíró filmje, Freida McFadden 2022-es bestsellerén alapul.
A 28 éves színésznő a közelmúltban viselt bobját (extra rövid elegáns fazon) hosszú hullámokra cserélte, amikor végigsétált a New York-i vörös szőnyegen.
Eláll a lélegzet Sydney Sweeney-től
Nem bírok nem oda nézni
– írta egy kommentelő Sydney-re.
A szintén gyönyörű Amanda Seyfried mellett csodásan mutat Sydney. A két színésznő szinte ragyogtak a vörös szőnyegen. Mégis akadtak olyanok, akik Sydney Sweeney-t akaratlanul is elkezdték összehasonlítani színésznő társával.
Befejezhetnénk azt, hogy hasonlítgatjuk őket egymáshoz?
– írta egy kommentelő.
Sydney úgy néz ki, mint Marilyn Monroe
– írta egy másik.
És valóban, abban egyetérthetünk, hogy Sydney Sweeney gyönyörű kisugárzásával és tökéletességével kivételes módon robbant be a szórakoztatóipar történetébe.
A nő kiemelkedően látványos megjelenésével és alakjával felrobbantja az internetet, akárhányszor feltűnik. Sokan irigykedve, mások csodálva néznek rá.
