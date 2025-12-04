RETRO RÁDIÓ

Sydney Sweeney lesz az új Marilyn Monroe? - Eláll tőle a lélegzet!

Rajongásig imádják a színésznőt. Most egy filmpremieren bukkant fel, és egyszerűen nem lehet máshova nézni, ha ő is ott van. Sydney Sweeney lesz az új Marilyn Monroe?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.04.
szexi Sydney Sweeney Amanda Seyfried

Amanda Seyfried és Sydney Sweeney igazi Barbie babaként festettek "A téboly otthona" filmpremierjén. A feszült thriller alapjául a világsikerű könyv szolgált. Paul Feig rendező és Rebecca Sonnenshine forgatókönyvíró filmje, Freida McFadden 2022-es bestsellerén alapul.

Sydney Sweeney maga a tökéletesség
 Sydney Sweeney maga a tökéletesség Fotó: Maya Dehlin Spach

A 28 éves színésznő a közelmúltban viselt bobját (extra rövid elegáns fazon) hosszú hullámokra cserélte, amikor végigsétált a New York-i vörös szőnyegen.

Eláll a lélegzet Sydney Sweeney-től

Nem bírok nem oda nézni

– írta egy kommentelő Sydney-re.

A szintén gyönyörű Amanda Seyfried mellett csodásan mutat Sydney. A két színésznő szinte ragyogtak a vörös szőnyegen. Mégis akadtak olyanok, akik Sydney Sweeney-t akaratlanul is elkezdték összehasonlítani színésznő társával.

Befejezhetnénk azt, hogy hasonlítgatjuk őket egymáshoz?

– írta egy kommentelő.

Sydney úgy néz ki, mint Marilyn Monroe

– írta egy másik.

És valóban, abban egyetérthetünk, hogy Sydney Sweeney gyönyörű kisugárzásával és tökéletességével kivételes módon robbant be a szórakoztatóipar történetébe.

A nő kiemelkedően látványos megjelenésével és alakjával felrobbantja az internetet, akárhányszor feltűnik. Sokan irigykedve, mások csodálva néznek rá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu