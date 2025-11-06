RETRO RÁDIÓ

Sydney Sweeney megdöbbentő bejelentést tett, hamarosan ringbe száll a szexi színésznő

A népszerű színésznő nem csak a filmvásznon, hanem a ringben is kipróbálná magát. Sydney Sweeney, az Eufória sztárja komolyan fontolgatja, hogy valós ökölvívó mérkőzésen szálljon harcba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 17:45
Sydney Sweeney boksz ökölvívás színésznő

Sydney Sweeney, a 28 éves vonzó amerikai színésznő, komolyan fontolgatja, hogy valós ökölvívó mérkőzésen álljon ringbe. Az Eufória sztárja hamarosan mozikba kerülő Christy című filmben a korábbi profi bokszbajnok, Christy Martin szerepét alakítja. Sweeney elmondása szerint a forgatás során teljesen beleszeretett a sportba.

Sydney Sweeney hónapokig gyakorolt Christy Martin szerepéhez
Sydney Sweeney hónapokig gyakorolt Christy Martin szerepéhez Fotó: Maya Dehlin Spach

Volt egy pillanat a forgatás alatt, amikor elgondolkodtam, hogy otthagyok mindent és bokszoló leszek, mert annyira imádom

– nyilatkozta a Sportscasting-nak adott interjúban.

Christy Martin állítólag felajánlotta, hogy segít megszervezni számára a mérkőzést, így a terv nem pusztán elméleti. Sydney állítólag 16 kiló izmot szedett magára a szerephez: naponta öt órát töltött felkészüléssel.

Két és fél hónapig reggelente egy órás súlyzós edzést végeztem, napközben három órát bokszoltam, majd este még egy óra a súlyokkal. Imádtam. A legjobban a balhorgomon dolgoztam. Azt hiszem, ami átsegítene egy meccsen, az az, hogy kibírok egy ütést. Nem adnám fel.

Ki lehet Sydney Sweeney ellenfele?

Amikor arról faggatták, hogy kivel nézhet szembe, Sweeney így válaszolt: „Ez egy meglepetés, még várnotok kell.”

Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kapnak a hírességek bokszmeccsei, először külföldön, de nemrégiben Magyarországon is a televízió képernyőire kerültek. Így nem kizárt, hogy valóban nemsokára a ringben látjuk majd a színésznőt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
