Minden tekintetet vonz: Sydney Sweeney valósággal beragyogta a vörös szőnyeget

Sydney Sweeney egyszerre dolgozott és töltött időt testvérével. A színésznő jelenleg legújabb filmjét promotálja, ezúttal Londonban, ahol a testvérét is sikerült meglátogatnia.

Sydney Sweeney semmit nem bíz a véletlenre, egyszerre dolgozik és tölt idpt a családjával Fotó: AFP

A csodaszép Sydney Sweeney nemrég Londonba utazott egy rövid, de tartalmas kiruccanásra. A színésznő első alkalommal látogatott el a Brit Filmintézetbe, ahol élményekkel gazdagodott. A városban lehetősége nyílt találkozni a testvérével is, valamint bemutatta legújabb filmjét, a Christy-t a közönségnek. Sydney Instagram-posztjában kiemelte, hogy az utazás minden pillanata sikeresnek bizonyult.

Gyors londoni utazások mindig sikeresek. Először a @britishfilminstitute-ben. Találkozni a kisöcsémmel. És megosztani veletek a @christy.movie-t

- írta a fiatal színésznő. A posztban a hivatalos megjelenésről és magáról a családi pillanatokról is osztott meg képeket.

Sydney Sweeney valósággal beragyogta a vörös szőnyeget, íme a fotók: