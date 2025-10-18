RETRO RÁDIÓ

Minden tekintetet vonz: Sydney Sweeney valósággal beragyogta a vörös szőnyeget

A színésznő legújabb filmjét promotálja, ezért Londonba utazott. És ha már ott volt, beugrott testvéréhez is Sydney Sweeney.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.18. 18:30
Sydney Sweeney munka család

Sydney Sweeney egyszerre dolgozott és töltött időt testvérével. A színésznő jelenleg legújabb filmjét promotálja, ezúttal Londonban, ahol a testvérét is sikerült meglátogatnia.

A csodaszép Sydney Sweeney nemrég Londonba utazott egy rövid, de tartalmas kiruccanásra. A színésznő első alkalommal látogatott el a Brit Filmintézetbe, ahol élményekkel gazdagodott. A városban lehetősége nyílt találkozni a testvérével is, valamint bemutatta legújabb filmjét, a Christy-t a közönségnek. Sydney Instagram-posztjában kiemelte, hogy az utazás minden pillanata sikeresnek bizonyult.

Gyors londoni utazások mindig sikeresek. Először a @britishfilminstitute-ben. Találkozni a kisöcsémmel. És megosztani veletek a @christy.movie-t

- írta a fiatal színésznő. A posztban a hivatalos megjelenésről és magáról a családi pillanatokról is osztott meg képeket.

Sydney Sweeney valósággal beragyogta a vörös szőnyeget, íme a fotók:

 

