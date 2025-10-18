Minden tekintetet vonz: Sydney Sweeney valósággal beragyogta a vörös szőnyeget
A színésznő legújabb filmjét promotálja, ezért Londonba utazott. És ha már ott volt, beugrott testvéréhez is Sydney Sweeney.
Sydney Sweeney egyszerre dolgozott és töltött időt testvérével. A színésznő jelenleg legújabb filmjét promotálja, ezúttal Londonban, ahol a testvérét is sikerült meglátogatnia.
Sydney Sweeney egyszerre dolgozik és tölt időt a családjával
A csodaszép Sydney Sweeney nemrég Londonba utazott egy rövid, de tartalmas kiruccanásra. A színésznő első alkalommal látogatott el a Brit Filmintézetbe, ahol élményekkel gazdagodott. A városban lehetősége nyílt találkozni a testvérével is, valamint bemutatta legújabb filmjét, a Christy-t a közönségnek. Sydney Instagram-posztjában kiemelte, hogy az utazás minden pillanata sikeresnek bizonyult.
Gyors londoni utazások mindig sikeresek. Először a @britishfilminstitute-ben. Találkozni a kisöcsémmel. És megosztani veletek a @christy.movie-t
- írta a fiatal színésznő. A posztban a hivatalos megjelenésről és magáról a családi pillanatokról is osztott meg képeket.
Sydney Sweeney valósággal beragyogta a vörös szőnyeget, íme a fotók:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre