RETRO RÁDIÓ

15 kilót hízott új szerepe kedvéért a bombatestű Sydney Sweeney

Brutális átalakuláson ment keresztül. Sydney Sweeney számára ez lehet az a szerep, amely végérvényesen beírja a nevét a filmipar nagyjai közé.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.12. 07:00
Sydney Sweeney hollywood Leonardo DiCaprio Jared Leto

Sydney Sweeney neve az elmúlt években egyre gyakrabban került a címlapokra, elsősorban lenyűgöző külsejének és sokoldalúságának köszönhetően. Most azonban a színésznő egy teljesen új oldalát mutatja meg: drámai átalakuláson ment keresztül a Christy Martin profi bokszolóról készült életrajzi film kedvéért. A rajongók szerint ez akár a karrierje „meghatározó szerepe” is lehet.

Sydney Sweeney számára ez lehet az a szerep, amely végérvényesen beírja a nevét a filmipar nagyjai közé.
Sydney Sweeney számára ez lehet az a szerep, amely végérvényesen beírja a nevét a filmipar nagyjai közé. Fotó: AFP

Nem idegen Hollywoodban, hogy a színészek komoly áldozatokat hoznak egy-egy szerepért. Jared Leto, Charlize Theron, Christian Bale vagy Leonardo DiCaprio is emlékezetes átalakulásokkal nyertek elismerést. Most Sweeney is ehhez a sorhoz csatlakozott: a szerep kedvéért 15 kilót hízott, edzőterembe járt és teljes életmódváltáson esett át – írja a LadBible.

A Varietynek elárulta: 

Volt egy táplálkozási szakértő, egy súlyzós edző és egy bokszedző is, aki velem dolgozott. Az étrendemet radikálisan át kellett alakítanom. Növeltük a kalóriabevitelemet, és elkezdtem sok fehérjeturmixot és táplálékkiegészítőt szedni, és mindent megenni

Sweeney szinte nevetve mesélte, milyen nehéz volt fenntartani az új étrendet: 

Sok Smucker's-t, sok PB és J szendvicset, turmixokat ettem, állandóan ettem, mert annyira aktívak voltunk. Állandóan egyszerre égettem el mindent. Szóval elég nehéz volt mindezt fenntartani

Az előzetesben már ízelítőt kaphatunk az átalakulásból: a szőke hajú színésznő barna, dauerolt frizurával, kőkemény bokszolóként lép ringbe, miközben látványosan izmosabb lett. A kritikusok az eddigi reakciók alapján nem fukarkodtak a dicsérettel, és „igazi, korszakalkotó előadásként” jellemezték.

zőke haját egy akkoriban divatos rövid, barna dauerra cserélték.

A rajongók is lelkesen fogadták a váltást. Egy kommentelő szerint: 

Sydney Sweeney bokszolóként?? Ha ezt sikerül neki, ez lehet a karrierjét meghatározó szerep

Egy másik hozzátette: 

Hűha – elég drámai átalakuláson ment keresztül Sydney Sweeney. Ez jó lehet

 Volt, aki teljesen megdöbbent: „Az, hogy Sydney Sweeney bokszolóként viselkedik, az utolsó dolog, amit elvártam volna tőle.”

A film Christy Martin történetét meséli el, aki a női boksz úttörőjeként ismert, de pályája során számos nehézséggel küzdött. Nemcsak a ringben kellett bizonyítania, hanem szembe kellett néznie homofób édesanyjával, akit Merritt Wever alakít, valamint bántalmazó férjével és egyben edzőjével, Jimmel, akit Ben Foster kelt életre.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu