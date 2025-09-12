15 kilót hízott új szerepe kedvéért a bombatestű Sydney Sweeney

Brutális átalakuláson ment keresztül. Sydney Sweeney számára ez lehet az a szerep, amely végérvényesen beírja a nevét a filmipar nagyjai közé.
Sydney Sweeney neve az elmúlt években egyre gyakrabban került a címlapokra, elsősorban lenyűgöző külsejének és sokoldalúságának köszönhetően. Most azonban a színésznő egy teljesen új oldalát mutatja meg: drámai átalakuláson ment keresztül a Christy Martin profi bokszolóról készült életrajzi film kedvéért. A rajongók szerint ez akár a karrierje „meghatározó szerepe” is lehet.
Nem idegen Hollywoodban, hogy a színészek komoly áldozatokat hoznak egy-egy szerepért. Jared Leto, Charlize Theron, Christian Bale vagy Leonardo DiCaprio is emlékezetes átalakulásokkal nyertek elismerést. Most Sweeney is ehhez a sorhoz csatlakozott: a szerep kedvéért 15 kilót hízott, edzőterembe járt és teljes életmódváltáson esett át – írja a LadBible.
A Varietynek elárulta:
Volt egy táplálkozási szakértő, egy súlyzós edző és egy bokszedző is, aki velem dolgozott. Az étrendemet radikálisan át kellett alakítanom. Növeltük a kalóriabevitelemet, és elkezdtem sok fehérjeturmixot és táplálékkiegészítőt szedni, és mindent megenni
Sweeney szinte nevetve mesélte, milyen nehéz volt fenntartani az új étrendet:
Sok Smucker's-t, sok PB és J szendvicset, turmixokat ettem, állandóan ettem, mert annyira aktívak voltunk. Állandóan egyszerre égettem el mindent. Szóval elég nehéz volt mindezt fenntartani
Az előzetesben már ízelítőt kaphatunk az átalakulásból: a szőke hajú színésznő barna, dauerolt frizurával, kőkemény bokszolóként lép ringbe, miközben látványosan izmosabb lett. A kritikusok az eddigi reakciók alapján nem fukarkodtak a dicsérettel, és „igazi, korszakalkotó előadásként” jellemezték.
zőke haját egy akkoriban divatos rövid, barna dauerra cserélték.
A rajongók is lelkesen fogadták a váltást. Egy kommentelő szerint:
Sydney Sweeney bokszolóként?? Ha ezt sikerül neki, ez lehet a karrierjét meghatározó szerep
Egy másik hozzátette:
Hűha – elég drámai átalakuláson ment keresztül Sydney Sweeney. Ez jó lehet
Volt, aki teljesen megdöbbent: „Az, hogy Sydney Sweeney bokszolóként viselkedik, az utolsó dolog, amit elvártam volna tőle.”
A film Christy Martin történetét meséli el, aki a női boksz úttörőjeként ismert, de pályája során számos nehézséggel küzdött. Nemcsak a ringben kellett bizonyítania, hanem szembe kellett néznie homofób édesanyjával, akit Merritt Wever alakít, valamint bántalmazó férjével és egyben edzőjével, Jimmel, akit Ben Foster kelt életre.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.