15 kilót hízott új szerepe kedvéért a bombatestű Sydney Sweeney

Sydney Sweeney neve az elmúlt években egyre gyakrabban került a címlapokra, elsősorban lenyűgöző külsejének és sokoldalúságának köszönhetően. Most azonban a színésznő egy teljesen új oldalát mutatja meg: drámai átalakuláson ment keresztül a Christy Martin profi bokszolóról készült életrajzi film kedvéért. A rajongók szerint ez akár a karrierje „meghatározó szerepe” is lehet.

Sydney Sweeney számára ez lehet az a szerep, amely végérvényesen beírja a nevét a filmipar nagyjai közé. Fotó: AFP

Nem idegen Hollywoodban, hogy a színészek komoly áldozatokat hoznak egy-egy szerepért. Jared Leto, Charlize Theron, Christian Bale vagy Leonardo DiCaprio is emlékezetes átalakulásokkal nyertek elismerést. Most Sweeney is ehhez a sorhoz csatlakozott: a szerep kedvéért 15 kilót hízott, edzőterembe járt és teljes életmódváltáson esett át – írja a LadBible.

A Varietynek elárulta:

Volt egy táplálkozási szakértő, egy súlyzós edző és egy bokszedző is, aki velem dolgozott. Az étrendemet radikálisan át kellett alakítanom. Növeltük a kalóriabevitelemet, és elkezdtem sok fehérjeturmixot és táplálékkiegészítőt szedni, és mindent megenni

Sweeney szinte nevetve mesélte, milyen nehéz volt fenntartani az új étrendet:

Sok Smucker's-t, sok PB és J szendvicset, turmixokat ettem, állandóan ettem, mert annyira aktívak voltunk. Állandóan egyszerre égettem el mindent. Szóval elég nehéz volt mindezt fenntartani

Az előzetesben már ízelítőt kaphatunk az átalakulásból: a szőke hajú színésznő barna, dauerolt frizurával, kőkemény bokszolóként lép ringbe, miközben látványosan izmosabb lett. A kritikusok az eddigi reakciók alapján nem fukarkodtak a dicsérettel, és „igazi, korszakalkotó előadásként” jellemezték.

zőke haját egy akkoriban divatos rövid, barna dauerra cserélték.

A rajongók is lelkesen fogadták a váltást. Egy kommentelő szerint:

Sydney Sweeney bokszolóként?? Ha ezt sikerül neki, ez lehet a karrierjét meghatározó szerep

Egy másik hozzátette:

Hűha – elég drámai átalakuláson ment keresztül Sydney Sweeney. Ez jó lehet

Volt, aki teljesen megdöbbent: „Az, hogy Sydney Sweeney bokszolóként viselkedik, az utolsó dolog, amit elvártam volna tőle.”