Natalia Oreiro a Sztárban Sztár All Stars előtt magyar rajongóira is szakít időt

A színésznő hétvégén a TV2 meghívására érkezik Budapestre. Natalia Oreiro a Vad angyal című sorozattal lopta be magát a nézők szívébe az egész világon.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.11. 14:25
A Sztárban Sztár All Stars második élő showjára vendég zsűritagként egy igazi világsztár érkezik. A Vad angyal című sorozattal lopta be magát a nézők szívébe nem csak Magyarországon, hanem a világ minden táján Natalia Oreiro, aki azóta is hatalmas népszerűségnek örvend. A színésznő hétvégén a TV2 meghívására érkezik Budapestre és bár nagyon szoros programja van, egy rövid találkozó erejéig magyar rajongóira is szakít időt.

Gőzerővel készülnek a Sztárban Sztár All Stars énekesei a vasárnapi párbajokra, a versenyzők és a nézők izgatottságát pedig csak még jobban fokozza, hogy ismét vendég zsűritag ül Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András mellé az ítészek pultja mögé. Hans Sigl után ezúttal az évtizedek óta hatalmas népszerűségnek örvendő Natalia Oreiro érkezik a TV2 ikonikus műsorába.
Bár az uruguayi színész-énekesnő hétvégi programja nagyon sűrű az élő show-t megelőző próbák miatt, magyar rajongóira szakít egy kis időt a nagy rohanásban. Natalia Oreiro szeptember 13-án, szombaton 14:30-tól kezdődő exkluzív közönségtalálkozójára már lehet regisztrálni a TV2Play oldalán.

 

