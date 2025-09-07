Megható pillanatok a Sztárban Sztár adásában, ők lettek az első kiesők

A zsűri sokszor keveredett nehéz helyzetbe, és ellentmondásokban sem volt hiány.
Tizenkét énekes párbajával lezajlott a Sztárban Sztár All Stars második évada a TV2 műsorán. A színpadra lépő versenyzőknek a nézők mellett a külföldi sztárvendéggel, Hans Sigl-lel kiegészült zsűrit is le kell nyűgözniük, de végül négy énekestől búcsúzni kellett.
A hat párbaj az este folyamán így alakult:
Király Viktor (Teddy Swims) – Dér Heni (The Cranberries)
Nótár Mary (Cher) – Nagy Adri (Connie Francis)
Vásáry André (DIMASH) – Wolf Kati (Psota Irén)
Vavra Bence (Freddie Mercury) – Freddie (Elton John)
Veréb Tomi (Horváth Tomi) – Kocsis Tibor (Marilyn Monroe)
Völgyi Zsuzsi (Oszvald Marika) – Galambos Dorina (Dolly)
Wolf Kati és Galambos Dorina voltak a műsor első kiesői, ők ugyanis kevesebb szavazatot kaptak, mint párbajpartnerük és a zsűri sem mentette meg őket a kiosztható szívekkel. Négy versenyző kapott szívecskét, így Kocsis Tibi, Nagy Adri, Király Viktor és Freddie kerültek a reményzónába, ők újabb szavazáson vehettek részt, közülük pedig végül Kocsis Tibi és Nagy Adri nem juthatott tovább.
Az azonban biztos, hogy a jövő héten is érdemes követni a műsort, akkor ugyanis a vendégzsűri nem más lesz , mint a Vad angyal sorozat sztárja, Natalia Oreiro!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.