Megható pillanatok a Sztárban Sztár adásában, ők lettek az első kiesők

Tizenkét énekes párbajával lezajlott a Sztárban Sztár All Stars második évada a TV2 műsorán. A színpadra lépő versenyzőknek a nézők mellett a külföldi sztárvendéggel, Hans Sigl-lel kiegészült zsűrit is le kell nyűgözniük, de végül négy énekestől búcsúzni kellett.

Sajnos nem juthatott mindenki tovább a Sztárban Sztár következő műsorába / Fotó: MATE KRISZTIAN

A hat párbaj az este folyamán így alakult:

Király Viktor (Teddy Swims) – Dér Heni (The Cranberries)

Nótár Mary (Cher) – Nagy Adri (Connie Francis)

Vásáry André (DIMASH) – Wolf Kati (Psota Irén)

Vavra Bence (Freddie Mercury) – Freddie (Elton John)

Veréb Tomi (Horváth Tomi) – Kocsis Tibor (Marilyn Monroe)

Völgyi Zsuzsi (Oszvald Marika) – Galambos Dorina (Dolly)

A Sztárban Sztár All Stars első kiesői:

Wolf Kati és Galambos Dorina voltak a műsor első kiesői, ők ugyanis kevesebb szavazatot kaptak, mint párbajpartnerük és a zsűri sem mentette meg őket a kiosztható szívekkel. Négy versenyző kapott szívecskét, így Kocsis Tibi, Nagy Adri, Király Viktor és Freddie kerültek a reményzónába, ők újabb szavazáson vehettek részt, közülük pedig végül Kocsis Tibi és Nagy Adri nem juthatott tovább.

Az azonban biztos, hogy a jövő héten is érdemes követni a műsort, akkor ugyanis a vendégzsűri nem más lesz , mint a Vad angyal sorozat sztárja, Natalia Oreiro!