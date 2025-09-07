RETRO RÁDIÓ

Megható pillanatok a Sztárban Sztár adásában, ők lettek az első kiesők

A zsűri sokszor keveredett nehéz helyzetbe, és ellentmondásokban sem volt hiány.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07.
Módosítva: 2025.09.07.
Sztárban Sztár All Stars TV2 kieső

Tizenkét énekes párbajával lezajlott a Sztárban Sztár All Stars második évada a TV2 műsorán. A színpadra lépő versenyzőknek a nézők mellett a külföldi sztárvendéggel, Hans Sigl-lel kiegészült zsűrit is le kell nyűgözniük, de végül négy énekestől búcsúzni kellett. 

MK__5162
Sajnos nem juthatott mindenki tovább a Sztárban Sztár következő műsorába / Fotó: MATE KRISZTIAN

A hat párbaj az este folyamán így alakult:

Király Viktor (Teddy Swims) – Dér Heni (The Cranberries)
Nótár Mary (Cher) – Nagy Adri (Connie Francis)
Vásáry André (DIMASH) – Wolf Kati (Psota Irén)
Vavra Bence (Freddie Mercury) – Freddie (Elton John)
Veréb Tomi (Horváth Tomi) – Kocsis Tibor (Marilyn Monroe)
Völgyi Zsuzsi (Oszvald Marika) – Galambos Dorina (Dolly)

A Sztárban Sztár All Stars első kiesői:

Wolf Kati és Galambos Dorina voltak a műsor első kiesői, ők ugyanis kevesebb szavazatot kaptak, mint párbajpartnerük és a zsűri sem mentette meg őket a kiosztható szívekkel. Négy versenyző kapott szívecskét, így Kocsis Tibi, Nagy Adri, Király Viktor és Freddie kerültek a reményzónába, ők újabb szavazáson vehettek részt, közülük pedig végül Kocsis Tibi és Nagy Adri nem juthatott tovább.

Az azonban biztos, hogy a jövő héten is érdemes követni a műsort, akkor ugyanis a vendégzsűri nem más lesz , mint a Vad angyal sorozat sztárja, Natalia Oreiro!

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu