Nagy bejelentés jött a Sztárban Sztár All Stars következő adásáról, hihetetlen sztárparádé lesz

Jövő héten is érdemes lesz nézni a műsort, ez kétségtelen!
Ezen a hétvégén Hans Sigl ült be zsűritagként a Sztárban Sztár All Stars műsorába, a jövő heti adásban pedig újabb sztár emeli a műsor színvonalát.
A Sztárban Sztár All Stars következő adásának a vendégzsűrije nem más, mint a Vad angyal sorozat sztárja, Natalia Oreiro lesz!
- tudatta a nagy hírt a TV2.
