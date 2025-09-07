RETRO RÁDIÓ

Nagy bejelentés jött a Sztárban Sztár All Stars következő adásáról, hihetetlen sztárparádé lesz

Jövő héten is érdemes lesz nézni a műsort, ez kétségtelen!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07. 21:13
Natalia Oreiro TV2 Sztárban Sztár All Stars

Ezen a hétvégén Hans Sigl ült be zsűritagként a Sztárban Sztár All Stars műsorába, a jövő heti adásban pedig újabb sztár emeli a műsor színvonalát.

A Sztárban Sztár All Stars következő adásának a vendégzsűrije nem más, mint a Vad angyal sorozat sztárja, Natalia Oreiro lesz!

- tudatta a nagy hírt a TV2.

 

