Tóth Abigél: „Nem volt még olyan ember, akit annyira félnék elveszíteni, mint őt”

Tóth Abigél Megasztár szereplésével örökre beírta magát a hazai zeneipar történetébe. Az énekesnő tehetsége már az első pillanatokban megmutatkozott, azóta pedig a folyamatos fellépések bizonyítják, hogy színpadon a helye, mivel rengetegen kíváncsiak rá. A Megasztárnak köszönhetően nemcsak a karrierje indult be, de a szerelem is rátalált.

Tóth Abigél Rabmadár című dala a Megasztárban debütált, azóta is töretlen a sikere (Fotó: Markovics Gábor)

Tóth Abigél: „Azt hittem, hogy ilyen nem létezik”

Az énekesnő a Palikék Világa - Pertu Máthé Kincsővel című podcast műsorban vallott őszintén új kapcsolatáról, ami láthatóan minden eddigi elképzelését felülírta. „Őszinte leszek, sértődjön meg bárki, akivel eddig együtt voltam, megérdemlik. Senki mellett a büdös életben nem éreztem ennyire nőnek magam, mint mellette!” - mesélte lelkesen.

Megtanultam szeretni és megtanultam azt, hogy lehetnek rossz napjaid, ha melletted van valaki, akkor az igazán melletted van. Én néha gyűlölöm magamat, a testemet. És bármikor, amikor ilyen van és sírok a fürdőszoba padlóján vagy az ágyon összekuporodva, akkor ő odajön és mindig elmondja, hogy “de nekem gyönyörű vagy.

Tóth Abigél párja láthatóan teljesen levette a lábáról az énekesnőt; mindketten a felhők felett járnak, rózsaszín ködben. A titokzatos úriemberről csupán annyit lehet tudni, hogy a Megasztárnak köszönhetik egymást, fodrászként dolgozik és nagyon jól főz.

Arról nem beszélve, hogy minden reggel ágyba kapom a kávét. El kell mondanom, hogy a két kezemet összeteszem, hogy így a tenyerén hordoz. Amikor egy nagyon fáradt nap után hazaérek és annyit látok, hogy a kedvenc borom ki van töltve, a kád habosra van töltve és gyertyák vannak mindenhol, akkor szerintem ennél jobban nem kell fokozni. Ő egy gyönyörű dolog az életemben és én is azt hittem, hogy ilyen nem létezik.

Tóth Abigél a Megasztárnak köszönheti új párját, akivel nagyon boldogok (Fotó: Markovics Gábor)

Már össze is költöztek

A Megasztár Tóth Abigél számára terápia is volt egyben, hiszen korábban sem titkolta, hogy egy kifejezetten rossz kapcsolat után érkezett a tehetségkutatóba, ahol próbálta újjáépíteni magát. Bár felröppentek a pletykák, hogy a műsor alatt összejött az egyik szerkesztővel, Abigél magánélete egy idő után tabutéma lett, egészen mostanáig, új párja ugyanis tényleg mindenben a maximumot hozza.

Az a jó az egészben, hogy érzem rajta, hogy szeret. Igaz, én is minden másodpercben megkérdezem tőle, hogy szeret-e még, de én félek az elvesztéstől. Családtól eltekintve szerintem nem volt még olyan ember, akit úgy félnék elveszíteni, mint őt.

Az énekesnő és újdonsült szerelme csupán néhány hónapja alkotnak egy párt, de máris összebútoroztak, amit néhány szemfüles rajongó szúrt ki.

Igen, egyszer egy live-ban kiderült. Úgy mosogattam, hogy hátul a képünk ott volt a falon, nagyon figyelmesek egyébként

- mondja Abigél nevetve.