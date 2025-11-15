Remek produkciók és körömrágós percek: ezek voltak a Megasztár negyedik élő show-jának legemlékezetesebb pillanatai!
A nézőknek ezúttal sem volt oka a panaszra. Mutatjuk a Megasztár negyedik élő show-jának legjobb pillanatait!
Hatalmas izgalmak közepette tért vissza a Megasztár. A nézők igazán nem unatkozhattak: a versenyzők ezúttal csoportos produkciók közepette is bizonyíthatták a rátermettségüket, mialatt visszatért az előző évad egyik felfedezettje, Tóth Abigél, valamint színpadra lépett az egyik zsűritag, Marics Peti is. A mesterek közt sem volt épp teljes az egyetértés, Ádám Attila miatt ismét kitört a balhé a tehetségkutató stúdiójában.
