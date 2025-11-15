Remek produkciók és körömrágós percek: ezek voltak a Megasztár negyedik élő show-jának legemlékezetesebb pillanatai!

Hatalmas izgalmak közepette tért vissza a Megasztár. A nézők igazán nem unatkozhattak: a versenyzők ezúttal csoportos produkciók közepette is bizonyíthatták a rátermettségüket, mialatt visszatért az előző évad egyik felfedezettje, Tóth Abigél, valamint színpadra lépett az egyik zsűritag, Marics Peti is. A mesterek közt sem volt épp teljes az egyetértés, Ádám Attila miatt ismét kitört a balhé a tehetségkutató stúdiójában.

Tele volt emlékezetes pillanatokkal a Megasztár negyedik élő show-ja / Fotó: Metropol

Megasztár: mutatjuk a negyedik élő show emlékezetes pillanatait - Galéria!