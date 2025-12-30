RETRO RÁDIÓ

„Hogy lehetsz ennyire gyönyörű?” – Törőcsik Franciska az egész országot elkápráztatta

Törőcsik Franciska egyenesen tündököl estélyiben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.30. 14:00
Törőcsik Franciska ruha estélyi

Jelenleg Törőcsik Franciska az egyik legfelkapottabb, legnépszerűbb színésznő Magyarországon, ami nem véletlen, hiszen elképesztően tehetséges, ráadásul gyönyörű is. Olyan sikerekben láthattuk őt, mint például a Hunyadi című sorozat, vagy minden idők egyik legnézettebb magyar filmje, a Hogyan tudnék élni nélküled?, aminek már készül a folytatása.

SZL_9307
Törőcsik Franciska mindenkit elkápráztatott / Fotó: Szabolcs László

Törőcsik Franciska most egy igazán különleges poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis megmutatta, milyen csodaszép volt estélyi ruhában egy eseményen, ahol nem csupán a gyönyörűségével, hanem a remek hangjával is elkápráztatta az embereket – vagyis nemcsak színészkedni tud, hanem énekelni, modellkedni is, ráadásul a Dancing with the Stars óta tudjuk, hogy táncolni is.

Törőcsik Franciska posztjához ilyen dicséretek érkeztek a kommentelőktől:

Hogy lehetsz ennyire gyönyörű?!🥹🤍🤍

 

Csinos vagy Nagyon ;)

 

Elbűvölő vagy, mint mindig, de most annál is jobban! Jó a hangod 🔥😍

 

Csodaszép vagy, és a hangod is gyönyörű! 😍

Itt lehet megtekinteni Törőcsik Franciska posztját:

