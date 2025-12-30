„Hogy lehetsz ennyire gyönyörű?” – Törőcsik Franciska az egész országot elkápráztatta
Törőcsik Franciska egyenesen tündököl estélyiben.
Jelenleg Törőcsik Franciska az egyik legfelkapottabb, legnépszerűbb színésznő Magyarországon, ami nem véletlen, hiszen elképesztően tehetséges, ráadásul gyönyörű is. Olyan sikerekben láthattuk őt, mint például a Hunyadi című sorozat, vagy minden idők egyik legnézettebb magyar filmje, a Hogyan tudnék élni nélküled?, aminek már készül a folytatása.
Törőcsik Franciska most egy igazán különleges poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis megmutatta, milyen csodaszép volt estélyi ruhában egy eseményen, ahol nem csupán a gyönyörűségével, hanem a remek hangjával is elkápráztatta az embereket – vagyis nemcsak színészkedni tud, hanem énekelni, modellkedni is, ráadásul a Dancing with the Stars óta tudjuk, hogy táncolni is.
Törőcsik Franciska posztjához ilyen dicséretek érkeztek a kommentelőktől:
Hogy lehetsz ennyire gyönyörű?!🥹🤍🤍
Csinos vagy Nagyon ;)
Elbűvölő vagy, mint mindig, de most annál is jobban! Jó a hangod 🔥😍
Csodaszép vagy, és a hangod is gyönyörű! 😍
Itt lehet megtekinteni Törőcsik Franciska posztját:
