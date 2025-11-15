RETRO RÁDIÓ

Izzasztó látvány: meztelenruhában jelent meg a filmfesztiválon Törőcsik Franciska

A színésznő meseszép ruhában vonta magára a figyelmet a filmfesztiválon.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.15. 11:30
filmfesztivál Törőcsik Franciska színésznő

A szépséges magyar színésznő, Törőcsik Franciska nemrégiben jelentkezett be közösségi oldalán egy egészen rendhagyó bejegyzéssel a rajongók nagy örömére, ugyanis a színésznő jelenleg legújabb, a Magyar menyegző címet viselő filmjét népszerűsíti a tallinni filmfesztiválon, ráadásul nem akármilyen ruhában!

alt=Törőcsik Franciska ruhája igazán meseszép volt a talljnni filmfesztiválon
Törőcsik Franciska ruhája igazán meseszép volt a talljnni filmfesztiválon / Fotó: MW

Törőcsik Franciska ruhája mindenkit elvarázsolt az eseményen

Az angyalarcú színésznő büszkén viselte a Daalarna Ruhaszalon által készített fekete színű, hercegnős stílusú alkalmi ruhát, aminek a felső része nem sok mindent hagyott a képzeletre a színésznő nőies idomairól. A ruhaköltemény tökéletesen állt a színésznőn, egyértelműen hatalmas sikert aratott megjelenésével, ami a közösségi oldalán is hatalmas elismerést kapott a követőktől.

Bemutattuk a Magyar Menyegző című filmünket a tallinni fesztiválon! Már két éve is imádtam ezt a várost, amikor a Cicaverzum alkotóival jártunk itt, olyan jó ide újra visszatérni, bár remélem egyszer nyáron is megcsodálhatom… Elmondhatatlanul hálás vagyok Benes Anitának, hogy egy meseszép, hangulatában a filmet idéző Daalarna ruhát tervezett nekem a világpremierre, egy RIENNE Creations Accessory fejdísszel kiegészülve igazán csodásan éreztem magam!

- írta a bejegyzéshez a színésznő.

Szeretettel gratulálok a külföldi sikerhez. Gyönyörű szépség

- írta egy lelkes rajongó.

A Magyar Menyegző című filmet 2026. január 22-től játsszák a magyar mozikban!

Törőcsik Franciska ruhája alább tekinthető meg:

 

