Izzasztó látvány: meztelenruhában jelent meg a filmfesztiválon Törőcsik Franciska
A színésznő meseszép ruhában vonta magára a figyelmet a filmfesztiválon.
A szépséges magyar színésznő, Törőcsik Franciska nemrégiben jelentkezett be közösségi oldalán egy egészen rendhagyó bejegyzéssel a rajongók nagy örömére, ugyanis a színésznő jelenleg legújabb, a Magyar menyegző címet viselő filmjét népszerűsíti a tallinni filmfesztiválon, ráadásul nem akármilyen ruhában!
Törőcsik Franciska ruhája mindenkit elvarázsolt az eseményen
Az angyalarcú színésznő büszkén viselte a Daalarna Ruhaszalon által készített fekete színű, hercegnős stílusú alkalmi ruhát, aminek a felső része nem sok mindent hagyott a képzeletre a színésznő nőies idomairól. A ruhaköltemény tökéletesen állt a színésznőn, egyértelműen hatalmas sikert aratott megjelenésével, ami a közösségi oldalán is hatalmas elismerést kapott a követőktől.
Bemutattuk a Magyar Menyegző című filmünket a tallinni fesztiválon! Már két éve is imádtam ezt a várost, amikor a Cicaverzum alkotóival jártunk itt, olyan jó ide újra visszatérni, bár remélem egyszer nyáron is megcsodálhatom… Elmondhatatlanul hálás vagyok Benes Anitának, hogy egy meseszép, hangulatában a filmet idéző Daalarna ruhát tervezett nekem a világpremierre, egy RIENNE Creations Accessory fejdísszel kiegészülve igazán csodásan éreztem magam!
- írta a bejegyzéshez a színésznő.
Szeretettel gratulálok a külföldi sikerhez. Gyönyörű szépség
- írta egy lelkes rajongó.
A Magyar Menyegző című filmet 2026. január 22-től játsszák a magyar mozikban!
Törőcsik Franciska ruhája alább tekinthető meg:
