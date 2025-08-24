RETRO RÁDIÓ

„Ez a minimum!” – ilyen fogadtatásban részesült Törőcsik Franciska a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. forgatásán – Videó

A júliusi olvasó- és táncpróba után már zajlik a sikerfilm folytatásának forgatása. Végre megérkezett Törőcsik Franciska is.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.24. 15:30
Törőcsik Franciska Hogyan tudnék élni nélküled forgatás

A rajongók tűzbe jöttek, és alig várják, hogy láthassák a Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilm folytatását. Bár még Hogyan tudnék élni nélküled? 2. premierdátumának bejelentése is odébb van még, a zenés mozi rajongói minden egyes új információmorzsát lelkesen fogadnak. Így volt ez a folytatás bejelenésével, a júliusi olvasópróbával, táncpróbával és az augusztusi forgatással is. Most szombaton pedig csatlakozott a stábhoz a mozi női főszereplője, Törőcsik Franciska is!

torocsik-ember-02-BS Törőcsik Franciska
Végre Törőcsik Franciska is csatlakozott a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. stábjához (Fotó: Bánkúti Sándor)

Törőcsik Franciska tapsot és ölelést is kapott

S hogy miképp fogadták a többiek Eszter megformálóját?

„Nem hiszem el” – mondta meglepetten Marics Peti, majd tapsolni kezdett, amikor meglátta és meghallotta a stábot üdvözlő színésznőt.

Hát ez a minimum, így szerettem volna megérkezni

– reagált Franciska, akit azonnal megölelt Ember Márk. A többiek is sorra lapogatták a színésznőt, akivel gyorsan megosztották, hogy miről is maradt le eddig.

Nézd meg a nem mindennapi találkozást, melynek videóját a Hogyan tudnék élni nélküled? című mozifilm Instagram-oldala tette közzé!

 

