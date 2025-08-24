„Ez a minimum!” – ilyen fogadtatásban részesült Törőcsik Franciska a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. forgatásán – Videó

A júliusi olvasó- és táncpróba után már zajlik a sikerfilm folytatásának forgatása. Végre megérkezett Törőcsik Franciska is.
A rajongók tűzbe jöttek, és alig várják, hogy láthassák a Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilm folytatását. Bár még Hogyan tudnék élni nélküled? 2. premierdátumának bejelentése is odébb van még, a zenés mozi rajongói minden egyes új információmorzsát lelkesen fogadnak. Így volt ez a folytatás bejelenésével, a júliusi olvasópróbával, táncpróbával és az augusztusi forgatással is. Most szombaton pedig csatlakozott a stábhoz a mozi női főszereplője, Törőcsik Franciska is!
S hogy miképp fogadták a többiek Eszter megformálóját?
„Nem hiszem el” – mondta meglepetten Marics Peti, majd tapsolni kezdett, amikor meglátta és meghallotta a stábot üdvözlő színésznőt.
Hát ez a minimum, így szerettem volna megérkezni
– reagált Franciska, akit azonnal megölelt Ember Márk. A többiek is sorra lapogatták a színésznőt, akivel gyorsan megosztották, hogy miről is maradt le eddig.
Nézd meg a nem mindennapi találkozást, melynek videóját a Hogyan tudnék élni nélküled? című mozifilm Instagram-oldala tette közzé!
