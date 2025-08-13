Megható vallomást tett Liptai Claudia a forgatás után

Elkezdődött a várva várt folytatás: Liptai Claudia Instagram-oldalán jelentette be, hogy elkezdődött a Hogyan tudnék élni nélküled 2. forgatása — és az első nap zárásaként elment egy rövid, meghitt pillanatra a Balaton partra, ahol az „arany hidat” nézve édesanyjára gondolt, aki már 15 éve nincsen vele.

Liptai Claudia édesanyja, Sánta Ilona 2010-ben hunyt el (Fotó: Szabolcs László)

Liptai Claudia nosztalgikus sétára indult a forgatás után

„Többféle érzés kerített hatalmába, hiszen közel 10 éve, hogy utoljára szerepeltem magyar filmben. És ha Balaton, az mindig édesanyámat juttatja eszembe. Ezért egy kicsit szerettem volna, hogy velem legyen ezen a különleges úton — így úgy gondoltam jó ötlet, ha végig a tőle örökölt karkötőt viselem, mint egy kabalát” — írta a színésznő az Instagram-posztban.

A rövid bejegyzés mögött mély, személyes történet húzódik: Liptai Claudia édesanyja, Sánta Ilona tragikus hirtelenséggel hunyt el 2010 nyarán — a TV2 akkor hivatalos közleményében „rövid betegség után” említette a halál tényét. A gyász nemcsak a magánéletében hagyott mély nyomot, Claudia azóta is rendre megemlékezik anyjáról, és fontos számára, hogy a filmforgatás olyan apró tárgyakkal is személyessé váljon, mint az örökölt karkötő.

16 évesen magára maradt

A kapcsolatukról Liptai korábbi nyilatkozataiban őszintén beszélt: voltak nehéz periódusok — elárulta, hogy tizenhat éves volt, amikor anyja három hónapra elhagyta a családi otthont; később azonban a színésznő mindig is mély kötődést érzett iránta, és mai napig a példaképeire, a színésznői idealizálásra hivatkozik, amelynek gyökerei édesanyjához nyúlnak vissza.

Bízik a film sikerében

Most, amikor a kamera ismét bekapcsol, Liptai Claudia nemcsak egy karriereseményt ünnepel: egyben személyes küldetést is vállal — hogy a nézőknek ne csak nevetést és szórakozást adjon, hanem apró, emberi gesztusokkal egy darabka múltat és szeretetet is: „Izgalmas hetek következnek, és látva az első rész óriási sikerét, nagyon bízom benne, hogy a második rész is sok nevetést, érzelmet és igazi szórakozást nyújt majd nektek!” — zárta sorait a művésznő, aki ezúttal anyja emlékével lép a reflektorfénybe.