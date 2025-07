Liptai Claudia semmit sem változott első szerepe óta

Liptai Claudia, a szépségéről, stílusáról, és humoráról is híres színésznő komoly karriert futott be a televíziós szakmában. De mi volt a gyújtózsinór, amely elindította ezt a csodás felívelést?

Liptai Claudia számos műsort vezetett már. Fotó: Szabolcs László

"Minden a filmben látható kollégámtól elnézést kérek a frizurám miatt! De az megállapítható, hogy egy szőttesből valók vagyunk! Ja és külön köszönet Csonka Andrásnak aki megszerezte nekem ezt a felvételt És persze hangosan röhögve adta oda." - írja Claudia a Facebookra feltöltött videójához.

Bizony, a felvétel a Szomszédokból való, ahol 1993–1999 között ő alakította Mágenheim Julcsi bulizós barátnőjét, akit az egyszerűség kedvéért itt is Claudiának hívtak. A jelenetben látható Ábel Anita és Németh Kristóf is.

Liptai Claudia, a magyar műsorvezetés híres alakja

Liptai Claudiát később ismerhettük még a Mokkából, ahol Havas Henrikkel való mókás csipkelődéseikről voltak híresek. De volt önálló műsora is, a Claudia Show, és a Big Brothert is ő vezette Till Attilával. Később még a Jóban rosszban című telenovellában is csillogtatta tehetségét, Dr. Zámori Alexa plasztikai sebészt alakítva.

2013-tól a Sztárban sztár zsűritagja volt, de a negyedik évad közepén terhessége miatt távozott. 2024-ben visszatért a Sztárban sztár jubileumi évadához, immár zsűritagként. Legutóbbi műsorvezetése a hatalmas sikert aratott Nagy Duettben volt tavasszal, ahol pompázatos ruhakölteményeivel ragadtatta el a nézőket adásról adásra.

Hiába, semmit sem változott az első szereplése óta. Isten éltesse sokáig!