Rendkívüli bejelentés érkezett Az Ázsia Expressz és a Kísértés kapcsán!

A műsor új évadában is ugyanazok a kérdések gyötrik a szerelmespárokat: Vajon megcsal? Gondol még rám? A szerelem bizonyul erősebbnek – vagy a kísértés? Emellett pedig nem várt fordulatokkal is meg kell küzdeniük, hogy a végén a lehető legjobb döntést tudják meghozni. Mindezt egy olyan környezetben, ahol minden pillanat új kihívást tartogat – így felmerül a kérdés: Újra megtennéd? Belevágnál-e ismét ebbe az érzelmi hullámvasútba, hogy megtudd, milyen erős a kapcsolatotok?

Most őket csábítják a szigeten – négy pár, négy történet, egy kérdés: megállják a helyüket a kísértéssel szemben, vagy darabokra hullik a kapcsolatuk?

Anita és Dávid – A kíváncsi lány és a hűséges hősszerelmes

Anita mindig vágyik az új élményekre – és a válaszokra is. Most azt szeretné megtudni, hogy a közte és Dávid között izzó kémia hosszú távon is működik-e. Dávid viszont már biztos a dolgában: szerelmes, és soha életében nem csalta meg egyetlen barátnőjét sem. Most eljött az idő, hogy bebizonyítsák: tényleg működhet-e hosszú távon a kapcsolatuk.

Lili és Milán – A romantikára vágyó lány és a komoly szándékú férfi

Lili érzékeny, ragaszkodó, és folyton keresi a megerősítést – főleg, ha azt nem mindig kapja meg. Milán viszont már megkomolyodott: túl van a bulizós korszakán, családot szeretne, és úgy érzi, Liliben végre megtalálta az igazit. De vajon ugyanazt akarják?

Fanni és Márk – A megtört szívű lány és a javíthatatlannak hitt hódító

Fanni már kétszer is csalódott Márkban. Ennek ellenére újra esélyt adott neki, bízva abban, hogy ezúttal más lesz. Márk hosszú ideig élvezte a laza kapcsolatok világát, de most úgy érzi, itt az idő felnőni. Kérdés, hogy a sziget segít megerősíteni a szerelmüket… vagy épp végleg tönkreteszi?

Timi és Máté – A csipkelődő csaj és a megbízható, nyugodt társ

Timi temperamentumos, szókimondó és imádja piszkálni a párját – de szívből, szeretettel teszi. Máté az a típus, akire mindig lehet számítani: nyugodt, higgadt és stabil hátteret jelent kedvese számára. Timiben látja azt a társat, akivel valóban hosszú távra tervezhet – ha a sziget eseményei nem írják át a jövőt.