„Gyönyörű” – a fél magyar sztárvilágot ámulatba ejtette Liptai Claudia és Gesztesi Károly lányának szépsége

Csütörtök este a hazai hírességek színe-java összegyűlt egy gála kedvéért, és az ahogy ilyenkor lenni szokott a részvevők egytől egyig káprázatos ruhakölteményekben jelentek meg.

Liptai Clauda és Gesztesi Károly lánya gyönyörű nővé cseperedett Fotó: VIASAT3 / Udvardi Attila

Mindenkit megbabonázott Gesztesi Panka szépsége

Köztük Liptai Claudia és Gesztesi Károllyal közös gyermeke, Gesztesi Panka is. A 18 éves, modellként is sikeres szépségről büszke édesanya most a közösségi oldalin is megosztott egy videót, amelyben lánya káprázatos ruháját szerette volna megmutatni, azonban Panka szépségétől követői mellett a fél hazai sztárvilágnak is lesett az álla.

Ördög Nóra, Sáfrány Emese és Rubint Réka szívecskés és gratulálós hangulatjelekkel fejtették ki a tetszésüket, de többen írtak is a műsorvezető videójához.

Kiszel Tünde például így fogalmazott:

Nagyon szép nagylány lett Panka! Nagyon hasonlít Rád drága Claudia és az Édesapjára is!

Az újdonsült édesanya, és a jelenleg is várandós Vajna Tímea pedig azt írta az Instagramon:

Gyönyörű.

Liptai Claudia a videót Facebook-oldalán is megosztotta, így itt meg is nézheted: